La música será nuevamente el motivo de reunión de niños, niñas y jóvenes de siete municipios de Jalisco, durante el Festival ECOS, “Música para la Paz”, que se llevará a cabo este viernes 24 de mayo, a las 17:00 horas, en el Jardín Agustín Rivera, que se encuentra entre el Edificio Arróniz y la Preparatoria Jalisco, en el Centro Histórico de Guadalajara.

El festival contará con la participación de 151 niños, que conforman cinco de los ensambles de ECOS, con los que se celebra la esencia y diversidad musical de los núcleos de estudio de música para niños alrededor de Jalisco. Sobre el escenario los asistentes verán el talento del coro, el ensamble de guitarras, el mariachi, la banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica ECOS.

El repertorio contempla “Llueve Llueve” o “Que Canten los Niños”, en el caso del coro. Después, la música clásica sonará con “Eine kleine Nachtmusik”, de Mozart, a cargo del ensamble de guitarras. La música popular llegará con el Mariachi ECOS, que presentará temas como “La bamba”, “Señor Sol” y “Como Quien Pierde Una Estrella”, entre otras.

La parte final del recital traerá las piezas “Suite for Band”, “Fanfarria Heroica” y “Beauty and the Beast”, interpretadas por la Banda Sinfónica; mientras que para el cierre del concierto la Orquesta Sinfónica ha preparado las piezas “Danza del Hada de Azúcar” y “Marcha Eslava”, de Tchaikovsky, “Largo”, de Dvorák y “Star Wars”, de John Williams.

El Festival ECOS, “Música para la Paz”, contará con la participación de los alumnos de los núcleos Santa Cecilia, de Guadalajara; El Valle, de Tlajomulco de Zúñiga, La Estación, de Ahualulco del Mercado; La Cantera, de Yahualica de González Gallo; Allende, de Jesús María y los núcleos de Cañadas de Obregón y Zapotlán el Grande.

Agéndalo

Talento infantil

