Para referirnos al proyecto artístico “Estuario: Una utopía bordada a mano”, de la artista tapatía Ana de la Cueva —que inicia hoy sábado 24 a mediodía, en la capilla del Museo Regional de Guadalajara—, hay que hablar primero de cómo una región del Bronx en Nueva York, donde altos y planos edificios se construyeron sobre lo que fue un estuario, es ahora el sitio donde se desarrolla la iniciativa Tibbetts Estuary, con la idea de que la zona tenga “azoteas verdes”, jardines en los techos que transformen al área.

Diseñado por Matthew López-Jensen y Ana de la Cueva, el proyecto de arte público imagina las posibilidades de cubrir esa parte de la ciudad con techos verdes, pero a través del bordado. El tapiz final se proyecta de 15 pies (casi 5 metros) de largo y 6 pies (casi dos metros) de alto, y se conformará de 120 bordados individuales. Los participantes reciben un paquete con tela, hilos y herramientas para bordar (plantas o árboles con base en distintos patrones), al terminarse se regresa y se integra al tapiz final.

Como relata la artista, el origen del proyecto artístico se liga a la iniciativa del organismo City as Living Laboratory, que emprende acciones por la sustentabilidad a través de proyectos artísticos; “desde hace años, su proyecto principal es sacar un río del drenaje en esa zona de Nueva York, que fue zona de humedales y se inunda; existe una vía vacía y la idea es que ese río corra por ahí”.

La directora artística y fundadora de City as Living Laboratory, Olivia Georgia, vio una exposición de De La Cueva y “me buscaron, pues vieron un mapa bordado que hice de la ciudad; la cuestión fue hacer uno de menores dimensiones y, en tiempo de pandemia con el encierro y eso, seccionarlo y enviar las piezas (con materiales para bordar) a personas que quisieran participar, y subimos tutoriales en video, porque muchos no sabían bordar y no se requería saber para colaborar en el proyecto”.

El hilo es el medio

A la artista le apasiona el bordado, tanto el personal como el industrial, “y el dibujo de la zona, que hicimos como visto desde arriba para que se apreciaran los techos, se mandó bordar industrialmente, con una visión un poco lateral. El mapa iba en el paquete e indicaba la sección que correspondía”.

Comenta De la Cueva que “la cuestión era tratar de invitar personas del Bronx, y por un año se desarrolló así; en ese proceso, algunos de los testimonios de los participantes los bordé y se incluyen en la exhibición en el Museo Regional (además del tapiz); ahora, también participó gente de Guadalajara, unos veinte que faltaban para completar las partes del mapa, lo que significa que es también un proyecto de dos ciudades”.

La muestra, de esta forma, combina lo social con lo colectivo y, además, “me gusta que mi obra tiene un carácter interactivo, siempre; en este caso, es como darle voz a quienes no la tienen, e incluirlos. Lo genial es que nace como proyecto de pandemia, y si hubiera que definir el medio o material que trabajo, diría que es el hilo”.

Agrega que “como participó mucha gente de aquí en el proyecto, quise que lo vieran y solicité mostrarlo en este espacio, en estas fechas, antes de enviarlo al Bronx; y a pesar de que se cambió algunas ocasiones, ya abrirá sus puertas la muestra”.

Un detalle que entusiasma a De la Cueva es que “este museo recibe los domingos a mil 500 visitantes, tiene una arquitectura preciosa y no se cobra entrada, va gente que viene a conocer la ciudad —además de ciudadanos comunes, entre ellos muchos niños— porque alrededor hay sitios emblemáticos”.

La artista señala que “creo que lo que más me gusta de este proyecto es que quienes participaron o han visto algo han plantado un árbol en su terraza o llevado una planta al interior de casa; también he conocido personas —hombres y mujeres— que ahora bordan, que han dado su testimonio; y encima han salido proyectos semejantes, yo creo que esto irá más allá de este mapa bordado. No sería mala idea proponerlo en esta ciudad, hay muchos casos como el del Bronx”.

A través del tapiz, ayuda a imaginar al Bronx como una región con techos verdes, amigables con el medio ambiente. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Sobre la autora

Vive y trabaja en Guadalajara y Nueva York. Expone su trabajo desde 1990 en las más prestigiosas salas de la ciudad, además del Centro Sato, en Milán (Italia), Quotidian Gallery, en San Francisco (Estados Unidos), y otros espacios de Nueva York.

Su práctica multimedia oscila entre lo abstracto y figurativo en técnicas como el bordado, cerámica, fotografía, video, grabado, pintura y escultura. La diversidad de medios y materiales que la artista domina es evidente al observar el uso simbólico del hilo a través de todas las técnicas.

Lo básico

No te la pierdas y participa

La exposición inaugura hoy sábado 24 de septiembre a las 12:00 horas y permanecerá hasta el 24 de octubre. La sede es la Capilla del Museo Regional (Liceo 60, Centro Histórico, Guadalajara).

