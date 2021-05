Museo Cabañas impulsa retrospectiva sobre el inicio del acervo jalisciense

Mostrar los distintos conceptos y etapas del arte jalisciense y cómo es que los artistas contribuyeron a la identidad cultural de su entorno desde una perspectiva vanguardista, es parte de la propuesta con la que el Museo Cabañas expone “1964: Orígenes de la Colección Pueblo de Jalisco”, muestra que explica cómo es que este acervo dio sus primeros pasos.

Víctor Palacios, curador en jefe del Museo Cabañas, recuerda que la Colección Pueblo de Jalisco actualmente se integra por 84 obras, pero en esta ocasión se han seleccionado 32 piezas en específico para memorar la labor que Carmen Marín tuvo —tras ser comisionada por el entonces gobernador de Jalisco, Juan Gil Preciado, en 1964, celebrado como el año de las Artes Plásticas del Estado— para dar forma a una colección inicial que agrupara a lo mejor del arte moderno de la época en distintas disciplinas.

“Este proyecto surge como una iniciativa del museo de revisar de manera constante el acervo de la Colección Pueblo de Jalisco. Nos pareció congruente iniciar por el principio, por los orígenes de la colección. Desde mi punto de vista, muchas veces olvidamos de dónde viene nuestro patrimonio cultural y cómo surgen las colecciones, creo que es muy importante renombrarlo y recordarlo”.

El curador puntualiza que esta revisita a parte del acervo brinda una perspectiva cronológica con la expectativa de replicar este ejercicio para más exposiciones futuras, recordando también la sensibilidad visionaria de Carmen Marín, quien en la primera etapa de lo que sería esta colección seleccionó 46 obras de los artistas más renombrados del momento.

¿Cómo es el recorrido?

Víctor Palacios señala que si bien las obras participantes en “1964: Orígenes de la Colección Pueblo de Jalisco” ya han sido expuestas en diversas ocasiones, esta exposición permitirá un nuevo acercamiento con el público, que podrá adentrarse a cuatro núcleos y subtemáticas para reencontrarse con las piezas y descubrir por qué su discurso, técnica y propuesta se mantienen con relevancia para el presente del arte jalisciense.

“En el planteamiento museográfico y curatorial la exposición está dividida en cuatro núcleos, que a su vez están divididos en tres conceptos o nociones para hacer una especie de mapeo de cuáles fueron las principales preocupaciones y búsquedas de estos artistas y de la selección de Carmen Marín”.

El primer núcleo “Eclecticismo, modernidad, esteticismo”, integra obra de Jorge Enciso, como uno de los artistas iniciales de la colección, en tanto que en “Historia, nacionalismo e identidad” están artistas como Rosa Castillo y Jorge González Camarena, por ejemplo. En el caso de “Abstracción, vanguardia y ruptura” destacan Juan Soriano y Alfonso Michel, y por último, en “Tradición, territorio y figuración” hay creaciones de Jesús Reyes Ferreira, por ejemplo.

Víctor Palacios puntualiza que ante las limitantes que ha impuesto la pandemia, no se contempla de momento la compra de nuevas piezas para la colección Pueblo de Jalisco, y desde 2016 no se han sumado nuevas piezas tras el ingreso de 16 obras -de corte más contemporáneo- adquiridas por la pasada administración estatal y en la que figuraron artistas como Jorge Méndez Blake, Gonzalo Lebrija y José Dávila, por ejemplo, así como “Estrella de mar”, de Jorge Martínez, la cual generó discusiones en la comunidad cultural sobre el millón 624 mil pesos que se pagaron por esta obra, y que de momento no forma parte de “1964: Orígenes de la Colección de Pueblo de Jalisco”, ante la temática de la misma.

“Desgraciadamente, por las circunstancias que todos conocemos a nivel económico, ha sido muy difícil avanzar con nuestros planes en este sentido, no tenemos todavía algo concreto, pero a todos nos interesa que la colección del Pueblo de Jalisco crezca lo antes y lo más posible, pero dadas las circunstancias presupuestales es muy complejo por el momento”.

TOMA NOTA

Agéndalo

A partir de hoy (28 de mayo) y hasta el 5 de diciembre podrás visitar “1964: Orígenes de la Colección de Pueblo de Jalisco”. La inauguración de la muestra iniciará a las 13:30 horas presencialmente -con medidas sanitarias- y con transmisión en las redes sociales del Museo Cabañas que está ubicado en Calle Cabañas 8, Centro Histórico de Guadalajara.