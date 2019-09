Mozart y Mahler resonarán con la OSM

El director de orquesta Kent Nagano concluye su ciclo con la Orquesta Sinfónica de Montreal (Canadá), donde ha trabajado durante casi dos décadas como director musical. Dentro de su gira de despedida visitarán Jalisco, para presentar un concierto en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Sobre el programa que interpretarán, Kent adelantó en entrevista con este medio: “El programa incluye a Mozart y su principal Concierto para violín (núm. 3 en Sol mayor, K. 216). Y después la Quinta sinfonía de Mahler. Es una pieza que representa la totalidad de la orquesta. Pero también exploramos un gran repertorio que recurre a orquestas más pequeñas, obras de Johann Sebastian Bach o Mozart, que son muy importantes. Por eso llevamos los dos lados a México”. Cabe destacar que Veronika Eberle será la violinista para el concierto de Mozart.

Sobre su labor con la orquesta sinfónica, platicó: “Para el ensamble es muy importante que el director musical no solo esté con la orquesta en el escenario y en el trabajo previo, sino que también es vital que el director musical se aproxime a la comunidad. Esto para tratar de asegurarse de que no haya separación entre la comunidad y la orquesta. Hablando históricamente, una orquesta refleja la personalidad y el carácter de la ciudad. Siempre ha sido así, desde que empezaron las orquestas en la época de Bach, Mozart y Beethoven. Ahora desafortunadamente hay una tendencia a separar el escenario y la comunidad. Nos hemos enfocado en que Montreal sienta que la orquesta le pertenece. Un director es el embajador de la misma”.

Entre sus actividades durante los años con la batuta de la orquesta, Nagano ha grabado numerosos discos: “En Montreal por fortuna siempre tenemos casa llena, ‘sold out’. Pero incluso si tocamos tres conciertos de un programa con localidades agotadas, eso significa que tocaremos frente a unas 6 mil personas en total (nuestro teatro es para 2 mil personas). Una grabación le permite a la orquesta tener una audiencia más amplia internacionalmente. También tenemos internet, streaming en vivo, y también contamos con documentales que se han hecho sobre la orquesta. Son nuevos medios que sirven para alcanzar a un público que no sería capaz de venir a Montreal”.

El sueño de trascender

Para el director estadounidense, el legado va más allá de lo musical: “Lo interesante es lo cerca que hemos trabajado juntos: los músicos de la orquesta, la administración, yo mismo, los políticos locales y la comunidad, la ciudad de Montreal. Estos 16 años hemos trabajado cerca e intensamente. El legado que dejamos será recordado como un momento de expansión. Al comienzo tuvimos que lidiar con el reto de dificultades financieras. Ahora, 16 años después, la orquesta está sana en sus finanzas”.

A propósito de las finanzas de un ensamble sinfónico, Kent platicó sobre los diferentes modelos de financiamiento que tienen las orquestas en el mundo: “He trabajado en los Estados Unidos, donde prácticamente no hay, o es muy poco, el apoyo para las artes. He trabajado en Alemania, donde hay una participación sustancial para apoyar a las filarmónicas. He trabajado en Canadá, donde hay un nivel híbrido: el gobierno aporta un apoyo, pero también hay una inversión privada para financiar a las orquestas. En cada uno de estos modelos hay aspectos positivos, pero también negativos… No hay uno perfecto, depende de cuán relevante es la orquesta para la comunidad”.

Kent Nagano dejará en 2020 su puesto como director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal. De sus proyectos a futuro, dijo: “Continuaré mi trabajo en Hamburgo (en la Staatsoper Hamburg). Recién extendí mi contrato allí por otros seis años. Sin embargo, creo que es importante decir que la relación con Montreal seguirá, estoy seguro que no será un adiós con la orquesta, tenemos más proyectos a futuro. Aunque ya no seré el director musical”.

Una cita con la historia

No te pierdas la presentación de la Orquesta Sinfónica de Montreal en la gira de despedida de su director, Kent Nagano. La cita es el próximo domingo 13 de octubre a las 18:00 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas (Av. Periférico Norte 1695). Boletos de 200 a 500 pesos.