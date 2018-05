“Mombella”, enfrentar la vida con independencia

El guionista y escritor J.R. Escalante presenta su primera novela: “Mombella”, bajo el sello de editorial Endira. Anteriormente, en 1988, el autor había escrito su primer cuento, pero a 20 años de evolución creativa, aborda esta obra para hablar de tres cosas que definen cualquier historia personal: la primera palabra que se dice, el primer beso y el camino que se escoge.

“Me he dedicado más a escribir guiones para cine, cortometrajes y demás, y en este periodo de estar escribiendo mucho surgió la idea de este libro. De ver un cuadro de Dalí que se llama ‘La muchacha en la ventana’, me llamó mucha la atención esta imagen y se me ocurrió la idea de este narrador que es un señor que está en la última etapa de su vida y está recordando al amor más importante que tuvo, que se llama ‘Mombella’”.

El personaje central, homónimo al título de la novela, es “Mombella”, una chica de 16 años que toma la decisión más importante de su vida hasta ese momento de su edad: irse de casa, saltar al vacío sin saber qué le deparará el porvenir. Ella no es una adolescente insufrible o con una baja autoestima, por el contrario, siempre ha sido una chica muy observadora e introvertida, pero con la rebeldía propia de su edad para buscar la felicidad. En su búsqueda, sale del hogar con el corazón roto y sin resolver los conflictos con su madre.

Por otro lado, la narración no está en voz de la protagonista, sino en un personaje masculino. Al respecto, Escalante puntualiza: “A veces utilizar la tercera persona es muy atractivo, quise jugar con esta cuestión de la manera en la que está contada, porque hay momentos donde está hablando el narrador, otros donde él está recreando lo que piensa que sucedió o pone fragmentos del diario que ella escribía. Creo que esto hace más atractivo el libro para el lector”.

Retratar a la adolescencia

Continuamente, en textos o reseñas, la adolescencia es retratada como una etapa agobiante en la vida de cualquier persona, sin embargo, en este texto, el autor la expone como un momento de acercamiento a la adultez y de riesgo, pues los impulsos juveniles son más intensos, sea sufrimiento o gozo.

“El punto más importante para mí en la novela es el camino que escogemos. En la situación de ‘Mombella’, ella está saliendo de su casa y en este viaje que tiene comienza a descubrir muchas cosas de sí misma, su independencia, valorar cosas y dejar ir otras. Cuando somos adolescentes siempre pasamos por momentos de soledad”.

Un nombre significativo

También, como escritor, Escalante defiende el nombre de “Mombella” desde la primera hoja, explica al lector cómo se pronuncia el nombre y la analogía que hace de él con el personaje y su significado.

“Cuando comencé a escribir la novela, la primera dificultad con la que me encontré fue ¿qué nombre le pondré a la protagonista? Me imaginaba la historia como una realidad sobre una realidad o ficción sobre ficción, quise darle un nombre distinto y la manera que se me ocurrió fue en dos partes, uno de mis libros favoritos de niño fue ‘Momo’ de Michelle Ende y otro es ‘Lolita’ Vladimir Nabokov, dos textos que son diametralmente opuestos”.