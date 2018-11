Mircea recibirá el Premio Formentor

Por segundo año consecutivo el escritor rumano Mircea Cartarescu está en Guadalajara para participar en la FIL. Esta vez para la sesión conmemorativa del Premio Formentor de las Letras 2018, del que fue anunciado como ganador a comienzos de este año.

“Este año ha sido un año muy privilegiado para mí porque he recibido dos premios literarios muy importantes. Este Premio Formentor que he recibido en la isla de Mallorca (España). Y el premio Thomas Mann, en Lübeck, Alemania, donde nació el escritor. Obvio: la literatura no se resume a los premios, pero es placentero ver que la gente nos aprecia. La ceremonia fue en un lugar maravilloso, no parece de este mundo... El criterio de la calidad, la importancia de los premios, son los autores que han recibido ese premio: este premio tiene el palmarés del Premio Nobel”.

El Premio Formentor comenzó a otorgarse en 1961, con el argentino Jorge Luis Borges como el primer receptor. Samuel Beckett y Saul Bellow, ambos Premio Nobel de Literatura, lo recibieron en su primera época. Entre 1968 y 2010 el premio se suspendió: en 2011 lo recibió Carlos Fuentes. Ricardo Piglia, Roberto Calasso y Alberto Manguel son otros de los ganadores en las ediciones recientes.

A propósito de la universalidad de un premio entregado en el ámbito hispánico, Mircea platicó: “No creo en escrituras o literaturas nacionales, un escritor recibe influencias de todas partes del mundo. Yo no ordeno mis libros de mi biblioteca según la nacionalidad de los autores. Obviamente los escritores del país tienen una importancia, pero no significa que un autor rumano lea sólo a otros escritores rumanos. Por ejemplo, ‘Terra Nostra’ de Carlos Fuentes ha sido más importante para mí que cualquier otra obra de un autor rumano”.

El escritor se considera “un ciudadano del mundo. Aunque estoy muy orgulloso de ser rumano y de escribir en rumano. Mi interés es tener lectores de todas partes”.