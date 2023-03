El 24 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 24 de marzo:

1815: En España, Fernando VII instituye la orden de Isabel la Católica para premiar los servicios prestados en las colonias de América.

1853: En Inglaterra, primer intento de creación de una Compañía de Tránsito Aéreo con Globos por parte del británico William S. Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento para su aprobación.

1854: En Venezuela es abolida la esclavitud.

1860: En Japón, tiene lugar el Incidente de Sakuradamon.

1879: Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífico.

1882: Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch).

1933: El Reichstag vota otorgar plenos poderes a Adolf Hitler.

1933: En Nueva York (Estados Unidos), manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi.

1942: Para evitar que caiga en manos de los invasores nazis, el cuadro La ronda de noche (del pintor neerlandés Rembrandt), es trasladado desde un búnker en las dunas de Heemskerk y Zandvoort a refugios en Maastricht y Steenwijk.

1965: Las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión.

1973: En Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon.

1976: En Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un Golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación que tuvo como objetivo el “disciplinamiento” de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de opositores (principalmente peronistas, aunque también comunistas y de otras extracciones).

1980: En El Salvador, un comando asesina durante una misa a monseñor Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos, en el marco de la Guerra Civil de El Salvador.

1982: En México, se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural inmensurable.

1993: Descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9.

2001: En California (Estados Unidos), la empresa Apple presenta la décima versión de su sistema operativo, Mac OS X.

2015: En los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del Vuelo 9525 de Germanwings.

2016: En Países Bajos, Radovan Karadžić es condenado por el TPIY a 40 años de cárcel bajo acusaciones de crímenes de guerra durante la Guerra de Bosnia.

Los acontecimientos que cambiaron el rumbo de lahistoria (Archivo)

Nacimientos

-771: Los gemelos Rómulo (f. 717 a. C.) y Remo (f. 753 a. C.), fundadores de Roma.

1829: Ignacio Zaragoza, general mexicano (f. 1862).

1874: Harry Houdini, ilusionista estadounidense de origen húngaro (f. 1926).

1917: John Kendrew, químico británico, Premio Nobel de Química en 1962 (f. 1997).

1926: Dario Fo, escritor de teatro italiano, Premio Nobel de Literatura en 1997 (f. 2016).

1930: Steve McQueen, actor estadounidense (f. 1980).

1951: Tommy Hilfiger, diseñador de moda estadounidense.

1977: Jessica Chastain, actriz estadounidense.

1987: Juan Diego Covarrubias, actor mexicano.

Decesos

1905: Julio Verne, escritor francés (n. 1828).

¿Qué se conmemora hoy, 24 de marzo?

Día Mundial de la Tuberculosis

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

