Marisol Ceh Moo es la gandora del PLIA 2019

La escritora maya Marisol Ceh Moo, originaria de Calotmul, Yucatán, fue anunciada como la ganadora y primera mujer en recibir el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2019, por su obra “Sa’atal maan” (“Pasos perdidos”).

La Secretaría de Cultura Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la Comisión Interinstitucional del PLIA destacaron que la convocatoria del certamen literario, en su séptima edición, recibió 26 obras procedentes de ocho países como Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú y México, siendo Marisol Ceh Moo la propuesta que más cautivó por su contenido, impacto y compromiso con el rescate y también la promoción de su lengua maya.

“Obtener el Premio PLIA me acierta poner fuerza a mis pies sobre la tierra, me hace sentir lo importante que es recordar de dónde vengo, mis orígenes, mi tierra. Con ‘Pasos perdidos’ es retomar acontecimientos muy importantes como el costo de la brujería, que me hace recordar mucho a comunidades donde estas situaciones se han vivido en los últimos años, en donde uno teme cruzar la calle, uno teme confiar en otra persona a sabiendas de que todos tienen poderes especiales, creer que todas estas situaciones son un punto lucrativo dentro de nuestra formación cotidiana en estas comunidades”, explicó Marisol Ceh Moo, autora de obras como “La muerte del adivino”, “Nacer mujer es pecado”, “Solo por ser mujer” y “El sueño de la muerte”, entre otros.

Será en diciembre cuando Marisol Ceh Moo sea premiada personalmente en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), después de que la escritora maya visite Tokio y Kioto, en Japón, durante septiembre para presentar su antología de cuentos traducidos al japonés y seguir concretando planes que lleven su obra al mercado árabe.

Giovana Jaspersen García, titular de Cultura Jalisco, destacó que el Premio PLIA tiene el objetivo de impulsar y salvaguardar la tradición y uso activo de las lenguas originarias y abogar por los derechos lingüísticos.

“El mensaje es claro en relación a las lenguas y la responsabilidad compartida que tenemos, no únicamente para su conservación y salvaguarda como tradicionalmente se creyó en nuestro país, la responsabilidad es sabiendo que tenemos un reto epistemológico en relación a la producción de conocimiento de nuestras lenguas originarias, a la difusión de los saberes, de la forma de comprender el mundo, denunciar cosas y demostrarnos otra forma de asir la realidad”.

Lenguas vivas

La directora de Políticas Lingüísticas, Alejandra Rodríguez Martínez, resaltó que en América hay más de 40 millones de personas de población indígena y más de 500 lenguas; en tanto que en México, el 6.8% de la población es hablante de alguna de las 68 lenguas indígenas (con 364 variantes), por lo que los retos de visibilizar a los pueblos originarios es de prioridad.

“El reto es enorme en función de que estas lenguas sean lenguas vivas, que sean de uso cotidiano, que sean lenguas de los medios públicos, en los medios de comunicación, servicios de salud e informáticos. Con el Premio PLIA se reconoce la trayectoria de aquellos creadores y escritores que con su labor hacen cotidiano y factible el uso escrito de estas lenguas, fomentan la lectura e importancia de tener representaciones gráficas en estas lenguas”.

Sobre Ceh Moo

Marisol Ceh Moo se ha desempeñado como novelista, poeta, ensayista, compositora y periodista, forjando una reconocida trayectoria internacional que la han puesto en la mira mundial con sus obras traducidas al griego, alemán, inglés, catalán y japonés, además de recibir galardones como el Premio Nezahualcóyotl 2014, Premio FICMAYA 2016, Premio Alfredo Barreda Vázquez de los Juegos Literarios Nacionales Universitarios en 2007, 2008 y 2010, entre otros.