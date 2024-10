J Balvin: "Prefiero morir antes que quedarme callado sobre el tráfico infantil"

El artista colombiano J Balvin fue honrado la noche del domingo en los Latin Billboards 2024 por su labor en la lucha contra el tráfico infantil. Durante la ceremonia, Balvin reveló que ha recibido advertencias acerca de los riesgos asociados con su activismo, aunque se mostró firme al manifestar que prefiere “morir por nuestros hijos y por nuestras familias que quedarme callado”.

Premio “Espíritu de la Esperanza”

Con visible emoción, el intérprete pronunció estas palabras al recibir el premio “Espíritu de la Esperanza” por su labor a través de su fundación “Alta Vibras”. La entrega de premios celebró lo mejor de la música latina y fue un momento destacado para el cantante.

Al recibir el reconocimiento de su compatriota Maluma, Balvin compartió que su organización está expandiendo su misión para brindar apoyo a niños, adolescentes y mujeres en situaciones vulnerables. “Lo que hacemos realmente es buscar cómo ayudar a elevar las vibraciones, los sueños de los demás, de los niños, a las madres solteras, a las personas que han sufrido de abuso. Queremos ayudarlos siempre a elevar sus vibras, a que puedan encontrar su camino”, detalló el artista de 39 años.

En un momento reflexivo, Balvin mencionó: “Ahora que soy padre de familia, estoy metiéndome en una labor que es bastante compleja, que es el tráfico de niños, que es algo que muy pocos lo hablan y la verdad me han dicho como que mucho cuidado, pero yo prefiero morir por nuestros hijos y por nuestras familias que quedarme callado”.

El cantante también dedicó unas palabras a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, destacando que desde el nacimiento de su hijo Río hace tres años, estas problemáticas han adquirido una relevancia personal aún mayor. “Realmente, a veces me quedo sin palabras pensando que le pudiera pasar a un hijo mío. Así que cuiden a los suyos, protéjanlos. Seamos muy conscientes de esa realidad que es muy pesada, que todo el mundo a veces se hace el loco por lo pesada que es. Por favor digamos de frente. No al tráfico de niños, por favor”, enfatizó.

Un mensaje de solidaridad

Antes de ser premiado, J Balvin ofreció una interpretación de su reciente éxito “Cosa de locos”, parte de su nuevo álbum “Rayo”, con un arreglo de salsa.

En su discurso de agradecimiento, el artista se refirió a Maluma como “hermano” y admitió que no se siente del todo cómodo hablando sobre sus esfuerzos humanitarios. “Siempre he dicho que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda”, reflexionó, añadiendo que los verdaderos reconocimientos en la vida no son aquellos que se reciben en ceremonias, sino los que se llevan “para siempre en el alma” tras haber ayudado a otros.

“Estos premios vienen y se van, pero los premios del alma, de ayudar a un amigo o de servir a los demás, son los que realmente valen la pena”, concluyó el cantante, resaltando la importancia de la solidaridad y el compromiso con la comunidad sobre los galardones materiales.

Con información de EFE

BB