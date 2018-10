Marionetas para contar un clásico

Un clásico de los Hermanos Grimm llegará al Conjunto de Artes Escénicas de la mano del Teatro de Marionetas de Salzburgo. “Hansel y Gretel”, el cuento de hadas alemán, se presentará en la Sala 2.

Philippe Brunner, jefe de producción, platicó en entrevista que este show se creó en 2003, con el productor y director previo: “Él hizo el diseño y la producción completa de la ópera. El teatro quiso crear un nuevo show para familias y niños. La historia de ‘Hansel y Gretel’ es muy popular en Alemania, todo mundo la conoce, también la música es muy famosa”.

Engelbert Humperdinck es el compositor que retomó la historia para adaptarla en formato operístico: “Vivió unos años después de Wagner. En su partitura utiliza muchas canciones populares infantiles, muy famosas que se transmiten hasta nuestros días y son parte de la ópera. La historia es muy lineal, cuando los niños bailan en su casa y se olvidan de su trabajo. Luego la madre los envía al bosque, allí cantan juntos más canciones: entonces la bruja aparece”.

El personaje de la bruja es uno de los principales en el cuento de los Grimm, y en esta producción cuenta con varias marionetas, pues su figura se transforma. Sobre el número de marionetas que precisa la obra, Brunner platicó: “Por lo menos son unas 25 marionetas, la bruja tiene varias: ella se transforma. El resto son los niños, la familia y los animales en el bosque”.

Del equipo que viaja a México, el jefe de producción comentó: “Ocho interpretan a los personajes. Todos los que forman parte de nuestro equipo están formados en música, con experiencia en teatro, y por supuesto toda la educación necesaria para mover las marionetas”.

Philippe está convencido de que este espectáculo será de interés para la gente: “Pensamos que sería bueno llevar este show para niños y familias. La historia completa, el cuento de hadas es encantador con las marionetas. Diría que si quieren ver un agradable homenaje a este cuento de hadas, si quieren viajar con nosotros durante una hora a este mundo de imaginación, estarán muy contentos de ver nuestro ‘Hansel y Gretel’”.

Los elementos en escena despiertan en el espectador la imaginación. CORTESÍA

Del arte de las marionetas, Brunner agregó: “Mucha gente cree que sólo es para niños, pero es fascinante: los adultos van a nuestros espectáculos y se vuelven niños durante la función. Les inspira a usar su imaginación. Todos los que van a ver la presentación tienen una sensación diferente en la obra. Nos encanta trabajar para niños, pero también para adultos: a veces tienen obstáculos para usar su imaginación, pero cuando van nos dicen que experimentan algo diferente. En nuestros tiempos difíciles este trabajo es especial”.

Para Philippe, formar parte de la compañía fue un logro. Sobre cómo llegó al puesto, platicó: “Me uní a la compañía hace 15 años, la conozco desde que era un niño. Me ha fascinado este trabajo, se puede crear, presentarse, hacer textos y música con muchos aspectos… Desde niño me fascinaban las marionetas. Como hobby lo tuve, hacía funciones desde la escuela. Completé mis estudios en musicología, trabajé en una disquera, pero sentí que necesitaba regresar a esto, me gusta mucho. Tuve la oportunidad de unirme a la compañía”.

Entre los próximos planes de la compañía está el estreno de una nueva producción: “Ahora preparamos para el próximo año una ópera de Beethoven, ‘Fidelio’. Es para el Festival Beethoven en Alemania, nos pidieron producir el show, será en septiembre”. El próximo año también retomarán “Los cuentos de Hoffmann” de Jacques Offenbach, en el bicentenario del compositor.

ASISTE

Hansel y Gretel” con el Teatro de Marionetas de Salzburgo en el Conjunto de Artes Escénicas, miércoles 31 de octubre y jueves 1 de noviembre, 18:30 horas. Boletos de 200 a 400 pesos.