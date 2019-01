Mariano Palacios explora la normalidad

El actor Mariano Palacios alista el estreno de la puesta en escena “Casi normales” (Teatro Aldama de la Ciudad de México, jueves 31 de enero para invitados especiales y a partir del 1 de febrero, todos los fines de semana). La obra, protagonizada por Susana Zabaleta, es la historia de una mujer con trastorno bipolar y sus efectos sobre su familia.

“Es un musical que se estrenó en Broadway hace más o menos 10 años, se ganó tres premios Tonys y un Pulitzer. Es un musical que me gusta mucho porque es con un tipo de rock folk que no es muy común en los musicales, es un montaje pequeño de seis actores solamente, seis personajes que representan a una familia conformada por mamá, papá, hijo e hija, además del psiquiatra de la mamá y el novio de la hija, todos tenemos una importancia y un papel fundamental, no es como muchos musicales de grandes compañías donde solo están dos o tres personajes y atrás está el ensamble”.

La obra también toca temas como la pérdida, el abuso de psicofármacos, la ética en la psiquiatría moderna o la crítica a la vida suburbana. Es un musical rock escrito por Brian Yorkey (“Por 13 razones”) y con música de Tom Kitt, que narra la historia de una familia que lucha por ser “normal”, mientras que, como pasa en todas las familias, la adversidad aparece.

“No solo es el pretexto para bailar y cantar, sí hay una historia cuidada y pensada que habla acerca de las pérdidas y el cómo sobrellevarlas. Yo interpreto al hijo que se llama ‘Gabriel’ que tiene una conexión muy cercana y profunda con la madre, pero eso al mismo tiempo es parte de su problema”.

A la par del estreno de esta obra, Mariano está a la espera de que confirmen una serie para la barra de comedia de Televisa, el piloto lo hizo el año pasado y de darse luz verde se llamaría “Por tu mariachi amor”. También alista el estreno a finales de año de una cinta de terror, la cual acaba de rodar, de nombre “El vestido” de Roque Falabella. “Mi personaje lo interpreté en diferentes momentos de su vida, me sacaron varios moldes para caracterizarme durante seis horas, hago escenas como un hombre de 94 años”.

La que más reciente llegará es “Dos veces tú” de Salomón Askenazi, con la que Mariano viajará al festival de Santa Bárbara para su presentación.