“Lágrimas de agua dulce”, la mejor puesta en escena de la ciudad

El sábado por la noche en el Conjunto de Artes Escénicas se llevó a cabo la segunda edición de los Premios del Público a lo Mejor del Teatro, donde la puesta en escena “Lágrimas de agua dulce” de la directora Julia Testa se alzó con el máximo galardón a mejor montaje. Este evento, organizado por la Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG, tuvo como anfitriones a los actores Mónica Huarte y Andrés Zuno, quienes hicieron amena la velada recreando varios de los oficios que dan vida al teatro mientras avisaban a los ganadores.

Al respecto del premio principal para “Lágrimas de agua dulce”, que también se llevó el premio al mejor cartel, la directora compartió sus emociones sobre el significado de este reconocimiento.

“Agradezco muchísimo este premio, la verdad como bien dijeron nuestros colegas, esto es un trabajo en equipo. Fue un trabajo creativo impresionante, duramos más de un año es hacer este proyecto, hecho con mucho amor, con pasión y con energía. Una obra enfocada en el público infantil y familiar, trabajar para este público es algo que me tomo muy en serio”.

Por otro lado, el galardón Willy Aldrete a la trayectoria teatral fue para la actriz Sara Isabel Quintero. “Este sí es un reconocimiento diferente. Para mí el teatro me empezó a gustar sutilmente desde los 13 años, luego me llamó urgentemente hasta que llegó a marcar mi vida completa”, dijo, y aún cuando hay momentos de glamour como éste, recalcó, “lo nuestro es un oficio rasposo y duro donde se sufre. A mí lo que me me gusta más es actuar, trabajar un personaje hasta convertirlo en persona”.

Finalmente, agradeció a quien considera su hermano del teatro, Uriel Bravo Manzo por haber viajado desde Querétaro para acompañarla en este reconocimiento.

Mónica y Andrés comunicaron que el próximo año durante la tercera edición de dichos premios, se integrará una categoría más, la de mejor texto dramático original.

Hay que recordar que todos estos premios se otorgan gracias a las votaciones del público que acude a ver estas puestas en escena durante todo el año. La butaca roja, que es el galardón tangible, es obra del artista plástico Adrián Guerrero.

Durante la gala, hubo varios premiados ausentes, como Anahí Allué, quien ganó como mejor directora; Maetzin Vázquez y Alejandro Rodríguez, quienes ganaron como mejor actriz y actor respectivamente por el montaje “Hazme un hijo”.

Fueron 52 montajes que se presentaron en los espacios teatrales de UDG los que participaron para estos premios; en el Teatro Experimental de Jalisco, el Teatro Vivian Blumenthal, la sala 2 y 3 del Conjunto de Artes Escénicas y el Estudio Diana. Después del conteo de los 25 mil votos emitidos por los asistentes al teatro, se llevó a cabo la ceremonia este sábado por la noche.

Lista de ganadores

Mejor cartel publicitario: Perla García, Miguel Rosas y Rubén Flores por “Lágrimas de agua dulce”

Mejor diseño escenografía: Sergio Suárez por “¿Quién mató al duque?”

Mejor diseño vestuario: Alejandro Núñez y Gerardo Neri por “Freak Show”

Mejor diseño iluminación: Miguel Lugo por “Ella 2.0”

Mejor actor: Alejandro Rodríguez por “Hazme un hijo”

Mejor actriz: Maetzin Vázquez por “Hazme un hijo"

Mejor dirección: Anahí Allué por “Bule Bule el show”

Premio al embajador del teatro: Ángel Briseño. Este galardón es para el espectador que más asistió al teatro

JM