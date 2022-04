Mariana Martínez y el violonchelo como estilo de vida

Mariana Martínez Cruz nació en la Ciudad de México, aunque radica en Guadalajara desde los 9 años de edad y, ahora, es violonchelista titular para la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ); eso sí, su padre es violinista y representó su primer contacto con la música, a pesar de que su formación comenzó como cantante y, un año después, inició estudios de piano y chelo, aunque no dejó de cantar.

Anteriormente, Martínez formó parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y, asimismo, en la Orquesta Juvenil de la misma entidad, pero antes de eso perteneció a la juvenil de Zapopan; eso significa una experiencia nada despreciable que se suma a los más de 13 años que ya tiene como integrante de la OFJ.

En opinión de la también directora de orquesta, su formación como cantante ha sido de mucha ayuda en su desarrollo como ejecutante “porque la afinación ya la tiene uno en mente; el sonido y la afinación, al ejecutarlo directamente, es más fácil. Aquí comencé con mis estudios de nivel técnico, en la Universidad de Guadalajara (UdeG), después fui a hacer mi licenciatura al Conservatorio del Estado de México”.

Aunque Martínez reconoce que en el seno familiar y mientras estudiaba “no he notado ningún tipo de marginación por ser mujer, donde sí lo he percibido es en el ámbito de la dirección orquestal, porque he estudiado y he sido directora por diez años; baste mencionar el hecho de que en todo el tiempo que llevo en la orquesta sólo se han invitado a tres mujeres a dirigir”.

Dar con el instrumento

A pesar de que hoy día el violonchelo es un instrumento “popular”, la instrumentista recuerda que “mi padre tocaba en la Orquesta Sinfónica Nacional y, dicen, que siempre me interesaba por el chelo; pero hubo un tiempo en que nos fuimos a vivir a otro sitio y al elegir un instrumento, escogí el piano primero. Poco después entré a estudiar el violonchelo”.

Por supuesto, muchos músicos coinciden en que uno escoge un instrumento con base en una sonoridad particular, a lo que agrega Martínez que “creo que hay toda una psicología detrás de cómo escogen un instrumento los músicos; es interesante por qué uno elige uno sobre otro, en mi caso, consciente de que me gusta muchísimo la música sinfónica, elegí el violonchelo porque deseaba tocar en una orquesta (y piano sólo hay uno)”.

Precisión y oído

Y tocar, claro, no es cosa sencilla, leer una partitura es algo complejo y la imaginación toma parte en el proceso; refiere Martínez que “la música es un lenguaje, uno que te transporta a otra realidad en la que las notas pueden ser, de algún modo, las letras. La música es capaz de crear atmósferas y, no hay que olvidar, se trata de una disciplina que viene de la retórica, de la cual toma ciertos modelos”.

La chelista asegura que “en la música es fundamental el tiempo, aspira a la precisión y eso es maravilloso, todo está delimitado pero consigue crear algo fuera de lo ordinario. Y, definitivamente, para quien aspire a convertirse en un ejecutante solvente, se necesita, sobre todo, tener un buen oído”.

ACOMPAÑA A LA OFJ

Primera Temporada 2022/ Programa 7

Director Huésped, Rodrigo Sierra Moncayo

Programa:

•“La fábula de Orfeo. Tocata, sinfonías y ritornelos”/ Claudio Monteverdi

• “Música para charlar”/ Silvestre Revueltas (arreglo: Charly Daniels, ganador del concurso Raíces 2021)

•“Sarabanda de la Hija Cólquide”/ Carlos Chávez

•“Los pájaros”/ Ottorino Respighi

Fechas y horarios:

•Hoy 7 de abril/ 20:30 horas

•Domingo 10 de abril/ 12:30 horas

•Sede: Teatro Degollado

•Boletos: de $90 a $250 pesos (en taquillas del teatro y sistema Ticketmaster)

MQ