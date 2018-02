María Katzarava explora la voz humana

Los días 10 y 11 de febrero en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas a las 20:30 y 18:00 horas, respectivamente; se presentará el espectáculo “La Voixe Humaine” (La Voz Humana) de Francis Poulenc a cargo de la reconocida soprano mexicana, María Katzarava.

Este show es una ópera trágica compuesta en 1958 donde se narra la vida de una mujer que sostiene una angustiante conversación telefónica con quien fue su amante. “Estoy muy contenta de la gran aceptación que ha tenido ‘La Voz Humana’ aquí en México, el 8 de febrero comienzo la gira en Tijuana y el fin de semana en Guadalajara”.

“Esta ciudad ha sido muy especial para mí, porque aquí inició mi carrera artística y llevar este monólogo que para mí es tan difícil y muy tenso, porque el rol lo llevo por 50 minutos y energéticamente es muy cansado, es muy importante que la gente lo llegue a apreciar porque está lleno de matices de colores y sentimientos”.

Hace cinco años a Katzarava le ofrecieron este montaje y como le gusta la música francesa, aun sin conocer el rol, le interesó el proyecto. “Después de que se juntaron todas las posibilidades de hacerlo, yo contacté con un director de escena que se llama Stefano Poda, con el cual yo he trabajado mucho en Europa y él me parecía el indicado para llevar esta puesta en escena, ya que se requiere de muchos altibajos inmediatos emocionales. La creación que él tuvo fue maravillosa y el público ha quedado siempre muy grato con la producción”.

Destaca la soprano que este espectáculo no ha podido llegar a Europa porque el calendario no lo ha permitido, pero sí que hay intención, han pedido el show en teatros de Suiza y Alemania, además de que están viendo la posibilidad de promoverlo por Asia. Por ahora desea María que se conozca en México, pues como antes lo dijo, el rol que interpreta requiere de mucha fuerza y proyección.

“Cuando tú ya tienes perfectamente bien estudiado el papel, lógicamente el trazo viene por automático, y la voz es algo que también siempre tiene que estar de la mano, del trazo escénico… y cuando lo comprendes a profundidad, todo fluye como un río. Al final lo que yo hago es disfrutar el escenario y entregarme al cien, eso hace que el público termine feliz en el rato que está conmigo en el escenario”. Durante el montaje, María estará acompañada por el pianista Abdiel Vázquez.

“Para mí esto ha sido aprender mucho de estos altibajos inmediatos emocionales. ‘La Voz Humana’ me causa un sentimiento de nostalgia, a pesar de que armónicamente es difícil, es una pieza melódica muy compleja para el cantante y también para los músicos, en este caso el pianista, por eso es que tenemos que tener una gran relación, que nos entendamos porque no llevamos orquesta. Yo me llevo el no dejarme nada en los bolsillos, no quedarme con nada”.

Su relación con la música del mundo

De manera personal, María es una admiradora de la música pop, en este género también es que ha querido desarrollarse, ella es reconocida también por interpretar las canciones de Édith Piaf. “No sólo soy amante de la ópera, de toda la música, y parte de mi otra carrera es estar en la música pop. Yo siempre he sido una admiradora de Édith Piaf y a la par de mi carrera operística también hago conciertos de pop, música francesa y jazz”.

Por el momento María está dedicada a sus presentaciones operísticas, pero sí le gustaría realizar algo enfocado más en la música. “Yo ahora estoy en presentaciones de ‘Tosca’ en Estocolmo y en Berlín para una ‘Giovanna d’Arco’ de Verdi y otros roles con los que estaré debutando este año en Europa”. Para María es muy importante poner en alto el nombre de México en la cultura, que sepa que como ella hay gente que le pone corazón a su profesión y así enaltecer a su país.

Sobre su trayectoria

María Katzarava obtuvo el primer lugar de Ópera y el Premio de Zarzuela en el concurso Operalia en 2008, sus padres son violinistas y siempre ha estado ligada con la cultura. Se ha presentado en Asia y en emblemáticos recintos como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Royal Opera House en Londres y el Teatro Filarmónico en Verona, entre otros escenarios de Europa.