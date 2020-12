Luli Pampín revoluciona la diversión infantil

El furor que la argentina Luli Pampín causa en los niños es algo que no se toma a la ligera, pues su consigna principal es que los más pequeños del hogar disfruten de música aderezada con mensajes y propuestas que los ayuden a complementar una infancia sana, constructiva y creativa.

Desde su debut en plataformas como YouTube en 2016, Luli Pampín se posicionó como uno de los nuevos rostros revolucionarios del contenido infantil y con más de siete millones de seguidores, la originaria de Mendoza y radicada en España, ha demostrado que los niños son cada vez más perceptivos y dispuestos a dejar volar su imaginación.

“Para mí la clave es la constancia y cuando haces algo con amor y eres constante pienso que siempre te irá bien, porque he estado todos los días sin parar, es algo que se nota. Cuando Luli Pampín sale con su sonrisa es algo que me sale del corazón, mi hijo es mi maestro y tengo canciones que me vienen a la cabeza de intentar inculcarle o enseñarle algo, son cosas que hacen que el proyecto sea real y con corazón. Mi bandera es la imaginación y el amor, la imaginación es como una semillita que hay que regar y alimentar”.

Aunque por la pandemia Luli Pampín tuvo que postergar su gira internacional partiendo desde España, destaca que una de sus metas cuando sea posible retomar los espectáculos en vivo es llegar por primera vez a México, país que se ha convertido en uno de sus principales fans y que ahora han reforzado su gusto por la argentina a través de “Luli Pampín y las esferas mágicas de Navidad”, show virtual impulsado desde Cultura UdeG y que cerrará temporada exclusiva hasta el 30 de diciembre.

“Este show me tiene súper enamorada, hay un equipo de personas maravillosas que están trabajando junto a mí, en este show encontrarán un montón de sorpresas. Lo grabamos desde el teatro para llevarlo a sus casas para todo el mundo. Es un espectáculo familiar donde bailamos, interactuamos. Te atrapa vivir la historia de la Navidad desde un punto de vista del niño, con la sorpresa que trae cada personaje de la Navidad”.

Luli Pampín recuerda que su gusto por la Navidad se ha reforzado desde su infancia, por lo que no ha dudado en compartir este espíritu a través de sus canciones y espectáculos originales para transmitir esa tradición que ahora vive con su pequeño hijo.

“Me gusta mucho el haber centrado el espectáculo de que no se trata solo en recibir los regalos, sino que es pasar un tiempo de calidad con la familias, de disfrutar todos juntos, bailando, cantando. Ahora con un hijo en casa la Navidad cobra otro color”.

La cantante puntualiza que justamente a raíz de su maternidad su perspectiva profesional y familiar dio un giro completo, siendo esta experiencia la que la motivó a desarrollar el concepto de Luli Pampín.

“El punto clave fue el deseo de estar al lado de mi hijo cuando fuera necesario y más en un momento de mi vida en el que me vi sola, estuve sin ayuda y sin poder estar con él, que era lo que más necesitaba. Ese fue el momento de cambio donde nació Luli Pampín, uno tiene los cambios y aprendizajes a base de estos momentos, siempre sirven de ayuda para poder descubrirte y encontrar caminos nuevos”.

Agéndalo

Show virtual “Luli Pampín y las esferas mágicas de Navidad” a través de Cultura UdeG, en donde los espectadores podrán acceder en cualquier momento adquiriendo los tickets en cultura.udg.mx

JL