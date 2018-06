Luis Caballo presenta fotografías y versos en un libro

“Ningún objeto mejor que una fotografía para encarnar una promesa de inmortalidad”, afirma Jorge Esquinca en el libro “En el cauce del Sueño”, selección de fotografías de Luis Caballo.

Luis platica en entrevista sobre el contenido de esta publicación, su primer libro: “Tomé las fotografías en dos oportunidades que tuve de ir a Xilitla, hace 10 o 12 años. Son fotografías análogas. Estaban archivadas, alguna vez se mostraron dos o tres en una revista. Pero no se había mostrado el cuerpo entero de todas las imágenes”.

Para el fotógrafo, el formato análogo es importante por el goce de su proceso: “Para mí es el disfrute del proceso de lo análogo, lo disfruto desde la toma, se piensa un poco más, cuesta más. Luego el revelado en el cuarto obscuro. Cada fotografía tiene una duración de mucho tiempo, en ese sentido. Por eso me encanta lo análogo, disfruto el proceso… Hay que agudizar más el ojo para ver dónde están las luces, las sombras. No son disparos como metralleta. Todo se trabaja manual”.

El punto final de ese ciclo en el formato de fotografía es la impresión, algo esencial para Caballo: “Cada vez me convenzo más de que una foto no es una foto si no está impresa. Cómo se disfruta una foto: con calma, podemos regresar en el libro, voltearla, detenernos en la imagen. Eso da la posibilidad con la impresión de un libro, de otra manera no se puede, o es muy complicado”.

Los orígenes de su pasión se remontan a su etapa de estudiante: “Desde que estaba en prepa veía a compañeros que tomaban fotografías, había un cuarto obscuro en el Instituto de Ciencias. Después entré a la universidad, me metí a una carrera equivocada. Me cambié a Ciencias de la Comunicación. Tuve a un maestro excelente, fue una gran fortuna: Jorge Paredes. Nos cobijó a un grupo de compañeros que aprendimos a hacer foto, manejar la cámara, pero sobre todo entender lo que significa, ver más allá”.

Fotografías. Las incluidas en el libro son todas análogas. ESPECIAL

El proceso

El título del libro, “En el cauce del Sueño”, que bien podría ser un verso, fue elegido de manera colectiva: “Una vez que teníamos armado el discurso de la fotografía había que ponerle nombre. Estuvimos aportando ideas sobre el sentimiento que queríamos que transmitiera, con la posibilidad de que se pudiera jugar con el título. Entre Mónica Cárdenas, Gaby Cuevas y Jorge Esquinca surgió”.

Sobre la inclusión de textos de Esquinca, poeta, Luis comentó la afinidad y amistad: “Vivimos los dos en San Antonio Tlayacapan, fuimos compañeros de la universidad. Son fotografías que ya tienen tiempo de haber sido tomadas. Las habíamos trabajado anteriormente para hacer algo con ellas, así se dio la idea. Jorge era quien tenía que escribir el texto, por eso lo invité”.

En la presentación estarán Dolores Garnica y Alfredo Sánchez, además de Jorge Esquinca, autor de los textos que acompañan las fotografías y del ensayo “El agua que se canta”, también incluido en el libro. Para enriquecer la experiencia estará montada una pequeña exposición efímera con una selección de imágenes del libro, además de que habrá proyección de las fotografías durante la charla.

Por otro lado, la impresión del libro estuvo en manos de Pandora, quienes también trabajarán en los próximos proyectos de Luis Caballo: tentativamente serán dos libros más, uno de ellos con una temática que ha cautivado a Luis, la infancia. El segundo libro podría ser una antología de sus mejores fotografías, adelantó.

Otro proyecto a futuro, ya a punto de suceder, es la inauguración de Fototlán, un punto de encuentro alrededor de la fotografía. Se trata de un local en San Antonio Tlayacapan, que ya se “estrenó” con el revelado de las imágenes que se expondrán durante la presentación del libro. Allí tendrán charlas, asesorías y talleres, pues otra de las actividades de Luis ha sido la docencia de la fotografía.

ASISTE

Presentación de “En el cauce del Sueño” de Luis Caballo.

28 de junio, a las 19:30 horas.

Casa ITESO-Clavigero (José Guadalupe Zuno núm. 2083).

Entrada libre.