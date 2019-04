Los “Arcontes” de Karime Cardona

La escritora de fantasía juvenil Karime Cardona quiere volver a embarcar a sus lectores en una gran aventura a través de sus letras, por lo que recién lanzó el libro “Arcontes” (bajo el sello editorial B de Blok). En entrevista, la autora ofrece detalles sobre el origen de esta nueva entrega:

“‘Arcontes’ surge de estas historias que yo escuchaba cuando estaba chica. Yo viví por el rumbo de La Normal, por esa zona siempre hubo historias paranormales, las escuchaba mucho cuando estaba chica. También de mis abuelitos, quienes son de Arandas, me contaban historias de fantasmas, demonios… Todo esto sirvió para la base de este libro, pues aborda el mundo sobrenatural”.

La trama de “Arcontes” se centra en dos personajes: “La historia es de dos hermanos, Helena y Aarón, son arcontes, él es de la oscuridad, se encarga de cazar demonios; mientras que Helena es arconte de luz, ella debe conducir a las almas, fantasmas y espíritus descarriados hacia la luz precisamente”.

La autora detalla más sobre sus personajes, especifica que la protagonista es tímida pero valiente, y “siempre soñó con ayudar a los espíritus porque desde pequeña los podía ver, pero aún no tenía el permiso, por decirlo de alguna forma. Y Aarón pues es más relajado, le gusta la fiesta aunque no puede andar tanto de fiesta porque también tiene que trabajar”.

Ambos hermanos poseen un medallón, “con el cual pueden ver el mundo completo en el que habitan los fantasmas, espíritus y demonios, aquí llamado el Mundo de la Bruma, que es este mundo intermedio entre espíritus y humanos; por ejemplo, si en algún lugar en el que hubo algún desastre, un incendio o lo que fuera, sin importar que ya esté arreglado, ellos pueden ver cómo fue en aquel momento de desastre; igual con otras cosas, con iglesias, pueden verlas en su esplendor”.

El décimo libro

Cardona escribe desde los 12 años, según recuerda: “Me gustaba mucho leer, sobre todo leía mucha mitología, me encantaban las historias sobre héroes, dioses y creaturas mágicas, por lo que siempre tuve la inquietud de crear mis historias de fantasía y ciencia ficción. Sin embargo, siempre fui muy tímida, por lo que me daba vergüenza mostrar las tramas que me creaba. En la escuela me robaban el cuaderno y yo quería que me tragara la tierra. Así escribía en la secundaria y en la preparatoria”.

Un viaje impulsó su escritura, y más que el viaje, el descubrimiento que realizó en éste, pues durante éste vio el clamor que provocaba “Harry Potter”, “la gente estaba muy emocionada comprando artículos de este personaje, apenas comenzaba el furor. Así, me di cuenta que la fantasía podría ser del gusto del público”.

Gracias a esto, la ahora autora comenzó a participar en concursos literarios, y fue con uno de estos que logró su primera publicación: “No gané en un concurso de Ediciones B, pero quedé finalista y así se publicó mi primer libro, ‘El pequeño gran héroe’, en el 2012. Me sentí soñada, fue una sensación de irrealidad”. Al siguiente año, ganó el premio que otorga la FENAL (Feria Nacional del Libro en León) junto con editorial Norma.

