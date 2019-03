Lo que ocurre en la montaña, se queda allá

El director David R. Romay conjuntó a un grupo de jóvenes actores con un guion basado en el odio. ¿El resultado? “Detrás de la montaña”, una película protagonizada por Benny Emmanuel que muestra una faceta actoral con diferentes rangos.

Es Romay quien cuenta en entrevista de dónde sale la idea de escribir este filme, que se caracteriza por la herencia generacional del odio: “No quiero contar mucho de la película, pero puedo decirles que la escribí inspirado en asuntos de vivencia propia. No es que yo odiara a mi padre, todo lo contrario, pero si tuve desencuentros con él, o como yo les digo ‘dad issues’ que me inspiraron a escribir esta película, que además, creo que fue llevada a cabo con el equipo correcto”.

Por su parte, el protagonista del filme, Benny Emmanuel, afirmó que esta fue una prueba difícil para sus capacidades, pues realizar esta película fue todo un reto, pero se dice satisfecho del resultado: “Puedo decirte que fue un poco complicado encontrar las razones para que el personaje actuara de esa manera anti natural en la película, pero David (R. Romay) plasmó muy bien lo que quería de mí en la cinta; además, un coach me ayudó para los toques finales. La verdad creo que aunque me costó un poco, el resultado es una película que me parece muy buena”.

Al respecto, David R. Romay no está del todo contento con el resultado, pero no por lo que dejó de hacer, es por la naturaleza del puesto que desempeña: “No me mal interpreten, amo todo lo que implica la dirección, pero muchas veces puede ser muy difícil. Si me preguntas si estoy contento con la película te diría que no, porque como director siempre quieres más, y siento que este es uno de esos casos, como todos”.

El director destaca el trabajo de edición que, a pesar de que llevó mucho tiempo, lo deja tranquilo ya que piensa que logró contar la historia que él quería: “Es difícil hacer una selección de escenas, porque a veces tienes que dejar fuera varias que tenías desde que imaginaste por primera vez la trama, pero son ‘sacrificios’ que se tienen que hacer para lograr darla cohesión a la película. Para mí eso es ‘Detrás de la montaña’, una historia bien contada que parte del odio de un hijo a su padre, pero al final descubre algo que quienes vean la película entenderán. Buscamos crear escenas que transmitieran incomodidad y otras emociones, por ese lado si puedo decirte que quedé plenamente tranquilo. Lo logramos”.

Ambos -actor y director- coincidieron en la importancia de eventos como esta edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. “Es un escaparate que nos sirve de mucho; ya quisiéramos que ocurrieran más seguido”, afirmó David R. Romay.

Cabe señalar que esta película compite por el premio Mezcal, mismo que será otorgado por la organización del FICG el 15 de marzo.

Sinopsis

“Detrás de la montaña” nos narra la historia de “Miguel”, quien a lo largo de su vida ha mantenido una obsesión en la cabeza: conocer a su padre y entender por qué lo abandonó a él y a su madre. Su vida consiste en una monótona rutina, la cual se detendrá cuando, un día, regresa a su casa para encontrar a su madre muerta, con una carta que ha escrito a su padre en sus manos. Sin nada que perder, “Miguel” decide viajar hacia Ciudad Juárez para buscar a su padre, entregarle la carta y asesinarlo como venganza por haberlos abandonado. Pero en el camino, el joven conoce personas que le dan trabajo y le hablan de su padre como una gran persona, lo que lo llevará a dudar sobre sus fatalistas intenciones.