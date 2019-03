El director que "encarceló" al FICG

En la nueva edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se han expuesto obras diversas, pero tal vez ninguna como la de César Aréchiga, quien presentó el documental “45 días en Jarbar”, donde muestra cómo es la vida de 15 presos que están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, México.

Para la filmación de este proyecto, que está en competencia por un Premio Mezcal, la idea del director y artista plástico fue simple, tratar de mostrar la “otra cara de la moneda” de la vida en la cárcel: “Yo pretendo mostrar lo que no se ve, no lo bonito que muestran en las series de televisión actuales, como la presencia de dinero, mujeres y lujo, aunque también cuidando el tema de no volverme amarillista o alarmista con lo que se ve en los diarios de alerta. Quería que fuera algo más crudo, pero involucrando a algunos reos con lo que yo sé hacer, como la elaboración de artesanías, la pintura y otras artes”.

Por otra parte está el miedo, no solo mío, por tratar con gente peligrosa, también el de los involucrados ahí adentro, que tenían miedo de ver a gente desconocida que viene del exterior y que no se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones

Sin duda, realizar este proyecto fue un reto mayor para Aréchiga, y no solo por lo burocrático de gestionar un permiso para grabar dentro de las instalaciones donde viven los reos, también hubo otro tipo de cuestiones: “De entrada tramitar un permiso para grabar en estos sitios es complicado, me dijeron que podría ingresar una cámara y cinco micrófonos y cuatro personas, pero saqué ventaja de la situación y metí equipo profesional. Por otra parte está el miedo, no solo mío, por tratar con gente peligrosa, también el de los involucrados ahí adentro, que tenían miedo de ver a gente desconocida que viene del exterior y que no se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Fue difícil en muchos aspectos y sí me dio mucho miedo”.

Otra barrera a derribar fue que César Aréchiga no es director de origen, pues él tiene una carrera como artista plástico desde hace quince años: “Yo soy artista plástico y la Fiscalía del Estado me invitó a hacer un mural dentro de Puente Grande y yo, por varias cuestiones, les agradecí la invitación pero no acepté. Poco tiempo después me di cuenta que necesitaba ayuda para crear en papel, es ahí donde se me ocurrió pedir la oportunidad de darle ese trabajo a internos, pero internos que realmente necesitaran despejarse o pudieran obtener un beneficio de esto. Así salió la idea de ‘Jarbar’”.

Vestido de traje, el artista plástico presenta su cinta en el FICG. EL INFORMADOR / C. Cerda

César espera que este trabajo sirva de algo. “Los fondos recaudados por este documental serán destinados, al 100 por ciento, a una fundación o programa que ayude a las víctimas de este tipo de situaciones. Espero poder hacer que algunas instituciones se involucren y que esto no quede en el olvido”.

Al final, la “cruda” realidad es parte de este trabajo, y César revela qué ha pasado después de las grabaciones de “45 Días en Jarbar”: “He tenido contacto con algunos de los presos que me ayudaron, otros ya salieron, pero también hay un par que se suicidaron y uno más, el alto, que murió (fue asesinado) hace tres semanas. Eso es un poco difícil de asimilar”.

“45 Días en Jarbar” participa en el FICG por el galardón Premio Mezcal como Mejor largometraje documental, mismo que otorga un jurado calificador del evento que culmina el próximo 15 de marzo.

Imagen promocional de la cinta “45 días en Jarbar”. CORTESÍA

Sinopsis

En “45 Días en Jarbar”, el artista César Aréchiga enseña a crear, por primera vez, a 15 internos de un penal de máxima seguridad y a encontrar un sentido de libertad que pocos conocemos. También muestra cómo un niño que soñaba con ser alguien importante termina en el mundo del narcotráfico.

¿Quién es César Aréchiga?

Artista multidisciplinario con obra plástica, escenografía teatral, producción y dirección cinematográfica, ha expuesto en galerías y museos, como: el ArtMRKT The Hamptons, en Nueva York; el Pabellón de Arte Mexicano, en París; y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.