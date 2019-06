Llega el “Amor brujo” renovado

“Amor brujo”, la clásica historia del compositor Manuel de Falla, llegará al Conjunto Santander de Artes Escénicas con el Ballet de la Comunidad de Madrid, con Víctor Ullate.

El celebrado bailarín, coreógrafo y promotor de la danza platicó vía telefónica desde España sobre esta producción, una versión renovada de la que estrenó en 1994. Sobre la escenografía y los vestuarios, afirmó que cuentan con elementos únicos: “Ha resultado genial, solamente lo tiene la Ópera de París y el Bolshoi, hay matices muy especiales. Los trajes son de María Araujo, son impresionantes. Nunca pensé que con abrigo se podría bailar: los bailarines van con un abrigo largo, son maravillosos. En el vestuario, por ejemplo, la Pitonisa lleva un traje de cola”.

Igualmente, el contenido se renovó, por lo que “es una nueva puesta, porque mezclo un poquito de música. En el principio, cuando muere José, la música es de Luis Delgado”. Más tarde aparece música de In Slaughter Natives, con toques góticos para retratar el inframundo, “la parte del más allá, cuando Candela va en busca de su amor (José), es un momento maléfico, un mundo donde hay vampiros, una serie de seres. Es ahí donde me he explayado bastante, quería darle un poquito de magia y de imaginación a la obra. Es una fantasía en esta historia, que Falla se la merecía”.

Del equipo que hace las funciones de “Amor brujo”, Víctor comentó: “La compañía está considerada como una de las más importantes. Siempre he preferido bailarines maravillosos, los he tenido y los sigo teniendo. Tenemos 30 años, si ha durado tres decenios es porque el nivel artístico es muy alto”.

En cuanto a su decisión de retomar esta puesta en escena, afirma que siempre le ha encantado De Falla, tanto su música como los ballets. Luego del exitoso estreno, “Amor brujo” ha ido de gira: “Hemos estado haciendo toda España, siempre han sido funciones fantásticas”.

Además de “Amor brujo”, el Ballet de la Comunidad de Madrid cuenta en su repertorio actual con piezas como “Bolero”, “Carmen” y la “Pastoral” de Beethoven, entre otras. Víctor agregó: “La compañía ha trabajado muchas coreografías. Con el director artístico estamos haciendo una coreografía juntos, siempre hemos colaborado”.

Para el coreógrafo y director, su próxima visita a Jalisco con el Ballet de la Comunidad de Madrid es motivo de emoción; “México me encanta, me encanta su gente. Me ha gustado estar allí”.