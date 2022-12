Surgido en España en 2015 con el objetivo de dar a conocer a los lectores en español la obra de autores y autoras latinoamericanos y sus libros recientes con calidad para tener un espacio destacado fuera de sus fronteras, el ‘Mapa de las Lenguas’ llega a su edición 2023 para sumar 11 voces al catálogo continental de los sellos Literatura Random House y Alfaguara, gracias al trabajo conjunto de sus sedes editoriales en España, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, México, Perú y Estados Unidos.

De este modo, gracias a este ‘Mapa de las Lenguas’, se hará posible dar a conocer en el orbe hispano a escritores y escritoras que han tenido relevancia y reconocimiento en sus países de origen en 2022, todo gracias a un trabajo coordinado de promoción entre todas las casas editoriales que suman fuerzas desde lo local para situar a estos autores a nivel internacional.

De acuerdo con el director literario de Random House, Miguel Aguilar, de unos años a la fecha, este proyecto ha arrojado “un balance muy satisfactorio” ya que algunos de los autores seleccionados “han desarrollado una carrera internacional” y han obtenido premios importantes en el extranjero.

Así, este “nuevo mapa” se beneficia de la iniciativa –posterior a la pandemia, destaca el editor– para “lograr la presencia de autores a nivel continental”, con base en la “calidad de sus textos y la recepción crítica que han tenido”; con todo, reiteró que los “criterios de elección” se basan en la reunión anual de editores (cada septiembre), en la que se revisan “los libros que se publican en un año” y podrán integrarse al mapa el siguiente, pero el “primer filtro es la respuesta crítica que tengan en sus territorios de origen”.

Por otra parte, avisaron Aguilar y el editor Albert Puigdueta, que se estrenará este viernes 16 el podcast (a través de Spotify) ‘Mapa de Lenguas’, una serie de entrevistas con la escritora Luna Miguel donde los primeros invitados serán Laura Baeza, Emiliano Monge y Selva Almada; de igual modo, bajo el mismo nombre, en mayo se realizará como evento on-line un festival literario con la participación de autores del catálogo.



-ENERO/ Colombina Parra (Chile)/ ‘Otro tipo de música’

“Siempre me complicaba el tema de las palabras; y tras la pandemia, empecé a escribir este tipo de relatos para mí, no para el público”.

-FEBRERO/ María Sonia Cristoff (Argentina)/ ‘Derroche’

“Es una novela hecha de formatos que se adscriben a la no ficción; conformada por cartas, telegramas, textos etnográficos, etc. Desde el principio la idea era trabajar la hibiridez (siempre en la conjunción entre ficción y no ficción)”.

-MARZO/ Aroa Moreno Durán (España)/ ‘La Bajamar’

“Surge a partir de una pregunta que me hice, y debí haberla hecho a las madres. En la novela se abordan tres generaciones de mujeres en una familia española, con sus silencios guardados y el reconocimiento de su herencia”.

-ABRIL/ Gloria Peirano (Argentina)/ ‘Miramar’

“Es la redición de mi primera novela y responde a la cuestión de ¿qué hacer con el misterio de los otros cercanos? Pero es, antes que nada, un asunto con el lenguaje; porque creo que toda novela es un intento en esta materia”.

-MAYO (1)/ Juan Esteban Constaín (Colombia)/ ‘Cartas abiertas’

Catalogada como novela de erudición y de humor, “es una historia en la que una empresa se dedica a robar cartas para encontrar sustento para una indagación; es un homenaje a ese mundo perdido de la correspondencia escrita” (con muchas curiosidades históricas de la región colombiana de Popayán).

-MAYO (2)/ Alma Delia Murillo (México)/ ‘La cabeza de mi padre’

“Es un road trip en el que se mezcla ficción, autoficción y ensayo. Es la primera vez que escribo en este formato; pero es antes que nada un viaje para buscar a mi padre (todos somos Pedro Páramo), un viaje –pero también un recorrido interior– que hizo la familia hacia Michoacán para buscar a un padre que no veíamos en 40 años”.

-JUNIO/ Katya Adaui (Perú)/ ‘Quiénes somos ahora’

“Intenta dar respuesta a la pregunta ¿qué hacer para dejar de ser hija y abrazar la adultez? O lo que es lo mismo, abrazar la escritura. Se retrata la Lima de los ochenta, con el terrorismo, la inflación y las promesas de futuro; el Perú como un país quebrantado”.

-JULIO/ Aixa de la Cruz (España)/ ‘Las herederas’

“Es la historia de cuatro mujeres, primas entre sí, que heredan una casa donde la abuela se suicidó. Más que con el suicidio, es una obsesión con los fármacos (y las plantas de poder) como un elemento para jugar con la necesidad de escapar del capitalismo”.

-SEPTIEMBRE/ Alejandro Vázquez Ortiz (México)/ ‘El corredor o las almas que lleva el diablo’

“Diría que es una road novel, afincada en la relación de los hombres con los autos. Relata una carrera entre seis pilotos, cada uno ante la última oportunidad de tomar el control de sus vidas. El escenario es el norte de México (la ciudad de Monterrey)”.

-OCTUBRE/ Daniel Ferreira (Colombia)/ ‘Recuerdos del Río Volador’

“Sigue la historia de un desaparecido en 1948, un hijo de mi bisabuela del que apenas quedó un archivo fotográfico y unas cartas. Se trata de la vida que pudo haber llevado el personaje. También es una novela política y un canto al Río Magdalena. Esta historia cierra un ciclo de cinco novelas que pretenden narrar el siglo XX en Colombia”.

-NOVIEMBRE/ Ramiro Sanchiz (Uruguay)/ ‘Un pianista de provincias’

“Es una road novel de ciencia ficción post apocalíptica; en ella se sigue la historia de un niño prodigio que realiza una gira por pueblos cutres, tocando el piano, música clásica, cuando es claro que a pocos o nadie interesa”.

