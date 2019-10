Liniers se lleva La Catrina 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro (FIL) presentaron su programa 2019; además, anunciaron el Homenaje de Caricatura La Catrina que recibirá el argentino Liniers (Ricardo Siri).

El homenaje se llevará a cabo en el Auditorio Juan Rulfo (planta baja) en Expo Guadalajara, el próximo sábado 7 de diciembre durante el festejo de la feria literaria. Al mismo tiempo, el trabajo gráfico de Ricardo Siri, será presentado en el Ex Convento del Carmen como parte de las actividades del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la FIL. Francisco Javier González, rector del CUAAD, comentó que son ya 18 años de la realización del homenaje y de la entrega de la estatuilla en bronce de Rubén Hernández (a partir del diseño del caricaturista Sergio Aragonés, primer receptor del homenaje).

En rueda de prensa, Marisol Schulz, directora de la FIL, destacó el sello particular de la feria: “Que esté organizada por una universidad y tenga alianzas fundamentales con todas las instancias le imprime un sello que no tienen otras ferias del libro. Esto habla de los grandes foros que tenemos en la FIL, del Premio Arpa FIL, este encuentro y La Catrina”.

Eduardo Galindo Flores, jefe del Departamento de Proyectos de Comunicación del CUAAD, detalló las actividades del Encuentro de Caricatura e Historieta. Los talleres comienzan el jueves previo a la feria, con sedes en el Ex Convento del Carmen y en el propio CUAAD. Serán diversos talleres simultáneos: de cartón político y creación de personajes, en el Ex Convento; en el CUAAD habrá un concurso de trazo y otros talleres con caricaturistas. El viernes serán las mesas de diálogo; la primera será “Política en trazos” y estarán Alarcón, Magú y Rictus. Otra mesa reflexionará sobre la caricatura con Jorge Fregoso y Darío Castillejos (de Colombia); “Tapatíos de corazón”: JIS, Trino y Falcón. El sábado abrirá una mesa solo con caricaturistas mujeres; ese mismo día se realizará la actividad “Entre catrines te veas” con la participación de varios ganadores del Homenaje de Caricatura La Catrina. Todas las actividades son gratuitas.

El ganador

Ricardo Siri es mejor conocido como Liniers. Nacido en Buenos Aires en 1973, es el más joven en recibir este homenaje. Autor de la serie “Macanudo”, publicada en La Nación desde 2002, ha recibido diversos reconocimientos; entre ellos su nombramiento como personalidad destacada en su ciudad, el Premio Eisner y el Inkpot Award. Además de sus colaboraciones periódicas en diarios, cuenta con varios libros que recopilan su trabajo.

“Gracias por la exageración”, comentó el caricaturista al enlazarse desde su estudio en Argentina. “Espero que alguien se dé cuenta del error… ‘¿Es ese Liniers? Pensamos que era otro’”, bromeó el artista: “Les agradezco la confusión”. Liniers recordó que ha visitado numerosas veces México, en particular Guadalajara, donde ha pasado en sus giras con Alberto Montt, caricaturista chileno. La estatuilla del Homenaje de Caricatura La Catrina es doblemente significativo para Liniers, por la catrina de José Guadalupe Posada y por la influencia de Sergio Aragonés, a quien conoció gracias a la revista “MAD”.

Sobre la exposición que tendrá lugar en el Ex Convento del Carmen, Ricardo Siri adelantó que hará una selección de lo más representativo de su trabajo: “La idea es hacer una muestra que trate de explicar los motivos por los que me dieron este premio”. Por la premura serán reproducciones las que se muestren, no los originales. Sobre exponer en un museo, resaltó que es un gesto que aprecia, más al ser en un país extranjero.