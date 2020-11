“Línea de fuego”, retrato de la Guerra Civil española

El escritor español Arturo Pérez-Reverte lanzó en octubre la novela “Línea de fuego” (bajo el sello de Alfaguara), ambientada en el contexto histórico de la Guerra Civil española y centrada en los combatientes. La editora de Alfaguara, Pilar Reyes, recordó que desde que se publicó el libro a comienzos del mes pasado “Ha sido el libro más vendido en el mercado español”.

La editora resaltó que aunque Pérez-Reverte ya había hablado de la Guerra Civil española en sus ficciones, el conflicto bélico no había sido central en sus historias, como ocurre en “Línea de fuego”.

Al hablar con medios de comunicación de Hispanoamérica, el académico de la RAE comentó que “para muchos de los que están en América es una guerra suya”, por los vínculos históricos que hubo con los combatientes y el exilio. El escritor afirmó que en su novela quiso retratar “Al ser humano, los combatientes, lo diario: el dolor, el frío, los piojos, el hambre, la sed. El aspecto más humano de la guerra civil”.

En ese sentido, agregó, escribir sobre la guerra civil de su país es abordar un conflicto como han sucedido en muchos otros lugares: “El ser humano, en la guerra, puede reconocerse: en ese sentido no es solamente española”. Respecto a ello, Arturo comentó su triple fuente de conocimiento:

“Primero, yo tenía una ventaja para esta novela: tengo tres fuertes documentales. Una es que soy de la generación del 51, me contaron la guerra testigos directos, amigos, parientes, familiares. Después he leído todas las fuentes que he podido, y después he cubierto guerras: Lo conozco, cómo son, cómo suenan. Esas tres fuentes las llevo en la novela, se beneficia de esos tres asuntos”.

Un objetivo que tuvo Pérez-Reverte fue contar una historia que combinara los dos bandos, no tomar partido como suele hacerse. Aunque para el autor está claro: “El bando legítimo era el de la república, y el bando ilegítimo era el de los rebeldes, los franquistas”.

Pese al paso del tiempo, la Guerra Civil continúa vigente cuando a falta de ideas los políticos recurren a ese pasado: “Cuando pasa el tiempo y los protagonistas desaparecen queda el recuerdo, las ideas, y queda la memoria como arma. En España se usa la memoria como herramienta política, es una memoria contaminada, contada de una manera que les interesa. Esa perversión de la memoria se da en todos los países del mundo”.

La polarización sobre el tema fue importante para tomar la decisión de escribir sobre la Guerra Civil:

“Para mí el tema estaba resuelto literariamente, incluso históricamente. Pero cuando hay partidos políticos que carecen de una base intelectual sólida el discurso es muy pobre. El político español tiene enormes carencias intelectuales, cada vez que hablan se nota, incluso en su sintaxis. Al no tener recursos, las herramientas dialécticas, recurren a lo fácil: ‘Guerra Civil’, ‘herederos de Franco’, ‘comunistas’. Recurren a lo más infame de la guerra civil para utilizarlo como arma política. He visto eso en otros lugares y conduce a un sitio muy peligroso y muy obscuro, muy turbio”.

Con más de 30 novelas publicadas, entre ellas siete sobre el capitán “Alatriste” y tres sobre “Falcó”, Arturo Pérez-Reverte no para de escribir, con el gusto de adentrarse en una historia por: “Vivir dentro de uno o dos años en un mundo que me interesa para un libro. Cada novela es un paso de mi vida, y ya estoy en la siguiente. Para mí no hay página en blanco. Al contrario, moriré antes de contar las historias que me dan vueltas en la cabeza”.

