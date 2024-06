Luego de 14 años de no publicar un nuevo libro, pero siempre desarrollándose en la escritura, el autor originario de Tijuana, Luis Humberto Crosthwaite, lanza su reciente texto “El último show del Elegante Joan”, el cual se nutre de una colección de cuentos donde el hilo conductor es la poesía, la música y la literatura. Un ejercicio de metapoesía, metaficción que aborda, desde el humor, la autorreferencia y los mecanismos propios de la escritura.

Con un fino y desparpajado humor, el escritor presenta su trabajo más maduro e introspectivo. A la vez, recuerda en cada relato, que la literatura, como oficio y como arte, no tiene que ser ni solemne ni aburrida.

EL INFORMADOR conversó con Luis Humberto sobre esta nueva aventura en su trayectoria.

“Yo he sido siempre de pausas, me tomo la vida más relajada que muchos escritores, no soy de los que piensan que hay que estar publicando cada año, pero esta pausa sólo fue de publicación, no de escritura. Y ahora salió esta oportunidad de publicar de una manera más amplia para llegar a más lectores y la sorpresa fue que como han pasado tantos años, ha habido una nueva generación de lectores”, refiere el autor con respecto a lanzar esta aventura literaria “El último show del Elegante Joan”.

Los personajes de estos cuentos que compilan el libro, están ligados con las artes, con la música y la literatura: “Este es el resultado de una mirada muy introspectiva, típicamente yo antes escribía como observador, sobre todo viviendo en la frontera. Y ahora es una mirada sobre mis obsesiones, la literatura, el cine y la música”.

Sobre cómo fue construyendo a los personajes, destaca que se interesó en que fueran versiones de él mismo: “Que fueran de mi edad o más jóvenes, que estuvieran buscando espacios en las editoriales y en su propia vida para seguir escribiendo. Tengo personajes que creen que van a revolucionar la literatura, tengo personajes que están buscando algo en la vida pero que no necesariamente la encuentran, tengo personajes que son creadores, algunos enloquecidos, otros que son de corridos y otros más que son creadores de una fantasía en la que finalmente caen, pues las creamos para esquivar la realidad, pero a veces nos dejamos jalar por ellos”.

Lo utópico y la locura fueron el punto de partida para construir estas historias: “Mis personajes siempre han estado insatisfechos, son inconformes, la realidad que perciben a su alrededor no es la que ellos quieren. Entonces, están un poco locos, como yo lo estoy”.

De hecho, en las primeras páginas del libro, los personajes emiten un comunicado donde hablan cómo fue trabajar con Luis Humberto, externando que se sintieron incómodos y agraviados. Sobre si en realidad se siente culpable de cómo trata a sus personajes al momento de construir las historias, responde: “Me puse a pensar qué sería de los personajes si ellos se independizaran de la escritura y si tuvieran autonomía, que si pudieran actuar por su cuenta, qué le dirían al escritor, quien finalmente éste es el que mueve los hilos de su marionetas, porque para darles un qué, el escritor los vuelve locos, los enferma, los mata y los pone en situaciones absurdas, así que si tuvieran voz, solamente se quejarían”.

Finalmente, reflexiona Luis Humberto que el cuento es esencial en su trayectoria, “para mí es el género literario más difícil, podríamos hablar de la novela que es el género que lleva más tiempo de realizar, pero si uno ve al cuento como lo veo yo, reducido, conciso y con mucha fuerza, pues suele ser una pieza difícil de construir, por eso es una cosa que tengo trabajando en mis talleres. Los cuentos yo los puedo comparar con la poesía en su forma estricta de reducir todo a un mínimo de palabras”.

Entre los próximos planes del autor, comparte que está desarrollando una novela y otro libro de cuentos, los cuales pertenecen a una trilogía donde los personajes requieren de vida propia.

Perfil

¿Quién es Luis Humberto Crosthwaite?

Nacido en Tijuana en 1962, Luis Humberto Crosthwaite, es el escritor más emblemático de la frontera norte de México, autor de la clásica saga norteña “Idos de la mente: la increíble y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio”; y de las obras “Estrella de la Calle Sexta”, “Aparta de mí este cáliz”, “Instrucciones para cruzar la frontera”, entre otros títulos que plantean a Tijuana como el centro del universo, origen del Big Bang y de todo lo que es rico y sabroso. Además, es traductor, editor y, sobre todo, amante jocoso de la comida china, de la música norteña y de una gran variedad de cervezas artesanales. Es piscis y cree que las quesadillas siempre deben llevar queso.

El escritor tijuanense tiene más de cuarenta años de carrera. CORTESÍA

Colección de cuentos

“El último show del Elegante Joan” inicia con una carta de protesta, en donde los personajes del libro se quejan por haber sido maltratados por el escritor. En sus páginas desfilan poetas shaolines dispuestos a batirse a duelo; una editora panameña decidida a publicar la novela que revolucionará la literatura mundial; un joven montacarguista que por un día se transforma en compositor de corridos; el mejor y más amoroso imitador de Joan Sebastian y personajes literarios que son reclutados por una agencia de colocación para participar en una novela. Al final, un personaje se revela y reta al autor a terminar el libro sin él.

