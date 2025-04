Ángel Cervantes presenta Café Zurich, una historia de amor, misterio y nostalgia

La memoria y el paso del tiempo son los hilos que tejen Café Zurich, la nueva novela de Ángel Cervantes, presentada este martes en el Colegio de Jalisco. La historia sigue a Gabino Monroy, un hombre de 62 años que, a través de sus recuerdos, reconstruye el amor que marcó su vida en Barcelona, en los años 80. Un romance fugaz con una mujer enigmática, una desaparición inexplicable y un reencuentro inesperado son los elementos que mantienen viva la intriga en esta obra donde el Café Zurich se convierte en testigo de la historia.

Ángel Cervantes reveló que la idea de la novela surgió en una conversación con su amigo, el artista Fernando Díaz, en Barcelona.

“Platicando con él le conté que traía en la cabeza una historia, que tenía la incertidumbre de escribir una novela larga. Él me alentó a escribirla”, relató el autor.

El proceso comenzó en 2019, antes de la pandemia. “Todo nace en Barcelona, tanto la obra como la historia. Se trata de dos amigos mexicanos que en 1984 viajan a Europa tras terminar la carrera. Ahí, uno de ellos vive un intenso romance con una mujer misteriosa que, sin explicaciones, desaparece tras tres meses de relación”, explicó Cervantes.

A lo largo de 35 años, Gabino regresa a Barcelona con la esperanza de reencontrarse con ella. Finalmente, recibe una cita en el Café Zurich. “Cuando la ve llegar, elegantísima como hace más de tres décadas, se acerca emocionado, pero ella le dice: ‘Papá, no soy ella, soy su hija’. Ahí se desvela la gran incógnita de la historia”, reveló el escritor.

El autor compartió que escribir la novela le tomó seis años y que, aunque no es autobiográfica, sí contiene elementos de su vida.

“Muchos dicen ‘es autobiográfica’. Puede ser, pero hay mucha ficción envuelta. La señora Elena no existe, me la inventé. Sin embargo, si no hay una verdad, no puede existir una mentira y mucho menos una ficción”, reflexionó Cervantes.

PUEDES LEER: Un puente entre las artes escénicas

En la presentación del libro, el escritor estuvo acompañado por Javier Ochoa Villaseñor “Chester” y Patricio Fernández Cortina. Este último destacó el estilo narrativo de Cervantes: “Escribir en primera persona es un riesgo. Se necesita valentía para desnudarte a través de tu personaje. Ángel tiene un estilo irreverente, desenfadado, libre. Escribe como habla, y eso es difícil de lograr”.

YC