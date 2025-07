Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta de alguien que pretende "matar a trece inocentes y a un culpable" para expiar una muerte innecesaria, la detective "Izzy Jaynes" no sabe qué pensar. ¿Están a punto de asesinar a catorce personas por venganza?

Con esa interrogante inicia la nueva novela del rey del terror, Stephen King: "No tengas miedo".

Editada por Plaza Janés, la nueva pesadilla de King es una extraordinaria novela salvaje y absorbente que marca el regreso de la querida detective "Holly Gibney", en una de las historias más ambiciosas y propulsivas del autor.

En "No tengas miedo", King entreteje con maestría dos hilos narrativos que se cruzan en un inquietante crescendo: el envío de la carta amenazante y la gira nacional que emprende por los derechos de las mujeres la carismática activista "Kate McKay". A medida que su mensaje crece en impacto, también lo hace la intensidad del acoso que enfrenta. Los ataques en sus eventos se vuelven más osados y peligrosos, lo que lleva a "Holly" a involucrarse también en esta trama.

Con un dinámico elenco de personajes nuevos y conocidos, Stephen King construye un inquietante tapiz narrativo en el que las amenazas se entrelazan, la tensión se acumula y las sombras del pasado y del presente se funden en una lectura adictiva.

Cabe recordar que "Holly Gibney" es uno de los personajes más queridos de King. Tiene su propia novela homónima, ha sido protagonista de un relato en "La sangre manda" y además ha aparecido en otros libros como "Mr. Mercedes", "Quien pierde paga", "Fin de guardia" o "El visitante".

CORTESÍA / Random House

Sobre el autor

Stephen King es autor de más de sesenta libros, todos ellos bestsellers internacionales. Los libros de la serie "La Torre Oscura" e "It" han sido adaptados al cine, así como gran parte de sus clásicos, desde "Misery" hasta "El resplandor" pasando por "Carrie", "El juego de Gerald" y "La zona muerta".

En reconocimiento a su trayectoria profesional, le han sido concedidos los premios PEN American Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003.

CT