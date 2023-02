El escritor y periodista originario de Sonora, Ricardo Solís, tiene bajo el brazo una antología poética que comprende de 1993 a 2021, se llama “Sin defensa. Antología poética” (Keli Ediciones). En entrevista para EL INFORMADOR, dialoga sobre este proyecto literario que representa su labor creativa y reflexiva como autor y poeta.

“Esta es una antología que reúne como tal 17 libros publicados, más una sección inédita”. Los poemas además, son una selección personal, “son los que me gustan a mí. Y digamos que su disposición, en la mayor parte de los casos, tiene que ver con el orden cronológico de los libros”, pero también la intención fue seleccionar aquellos poemas que pudieran darle una arista distinta a quienes ya conocen la literatura de Ricardo, “la idea es que en conjunto se leyeran como algo distinto”.

El autor buscó a través de estos poemas que reúne la antología, hablar del concepto del lenguaje y su función dentro del poema, o cómo opera en él, “como generador de significado, no solo a partir de lo que busca decir directamente, sino lo que puede provocar con otros efectos, como los sonoros a partir de la lectura, o la disposición en la página de los elementos. Hay muchas maneras de jugar con las palabras y las posibilidades”.

Otras preocupaciones que le interesan al autor expresar, a propósito de esta antología, es hablar del amor, la muerte, la familia y el origen, pensando como procedencia, “yo vengo de un lugar pequeño comparado con la ciudad en la que vivo ahora. Entonces, para mí es una constante estar yendo hacia este material, sobre todo conforme me estoy haciendo más viejo”.

Los conceptos o ideas que lo atraviesan son inherentes al lenguaje, pero Ricardo también busca abordarlos en la poesía desde una perspectiva emocional, los llama “sablazos emotivos”. Sus poemas también se abren a palabras que en el lenguaje cotidiano, no se reproducen mucho o se tiene cierta percepción de su significado.

“Podemos tener una idea o conocer estas palabras por medio de libros o artículos, pero son palabras que no se utilizan en el ejercicio común, pues en la vida cotidiana, utilizamos un número limitado de palabras porque la comunicación directa así lo exige, pero eso no quiere decir que no estén ahí, y para un poema puede servir de utilidad una palabra que, digamos, esté en desuso, ya sea para renovarle la vista, para estar navegando, o bien que por su significado nos puede ayudar, pero al final esto quedará en manos del lector”.

Expresa que recurrir a palabras que no suelen ser comunes en la dinámica diaria, “son una herramienta que permite estar en el juego”, porque además, desde su reflexión, quien las lea, las vuelve especiales, o les da esa significación de acuerdo a sus vivencias. “Por ejemplo, a mí me gusta mucho un poema que viene en la segunda parte del libro, que habla sobre la muerte de un perro, un hecho que ocurrió hace más de 40 años. Y lo que quiero decir es que son cosas comunes, porque a todos se nos ha muerto una mascota, y yo (en el poema) encuentro palabras para expresarlo, porque es como me sentí en ese momento y si alguien lo lee, es como ubicarnos en lo común”.

Además, refiere Ricardo que la poseía tiene la magia de acercarse a cualquier tipo de emoción humana “y lo que hace es transformarla en palabras que no son comunes, o bien, utilizando palabras comunes, pero en estructuras que no son comunes”.

Pero, ¿qué significado tiene para Ricardo contar con una antología? La cual resume en un libro una parte importante de su trayectoria: “En mi caso significa que estoy viejo, que llevo mucho tiempo haciendo esto, que son bastantes libros, empecé a publicar en 1994, pero la antología tiene fecha desde 1993 porque empecé a publicar en revistas en ese año. En 2023 cumplo tres décadas haciendo esto”.

Agéndalo

Presentación de libro

“Sin defensa. Antología poética” (1993-2021)

Jueves 9 de febrero, 19:00 horas.

Ágora del Ex Convento del Carmen, en Av. Juárez 638, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.

Entrada libre.

El libro puede adquirirse en librerías locales o directamente con el autor.

CT