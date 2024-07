Luego de que se diera a conocer el caso de una joven que fue identificada 8 años después por el Servicio Médico Forense, el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, defendió la operación del Centro de Identificación Humana.

Este medio publicó que el Centro de Identificación Humana, en apenas 2 años de operación solamente han identificado y restituido 47 cuerpos de un total de mil 318 cuerpos, que se encuentran en el área de Resguardo Temporal.

“Cuando recibimos la administración, el área de genética forense contaba nada más con un laboratorio y lo que se ha hecho a lo largo de esta administración, para fortalecer el área y posteriormente materializar el centro de identificación, que es contar con dos centros adicionales de genética, lo cual permite que se lleve a cabo el trabajo de una manera más eficaz, al tener mayores probabilidades de hacer los cruces”, dijo.

Agregó que también se hace un trabajo multidisciplinario para ver la reconstrucción de la persona, se brinda acompañamiento psicológico de la persona.

El funcionario aseguró, que las irregularidades en este caso se dejaron de manifiesto ante la Contraloría en el proceso de entrega recepción, porque el hecho se realizó en el 2016.

“La investigación no solamente conlleva detenidos, también hay tipificaciones administrativas que sería cuestión de ver la responsabilidad de las partes que pudieron haber interactuado”, dijo Sánchez Beruben.

El Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, aseguró que seguirá la investigación en el caso de la joven cuyo cadáver fue encontrado ocho años después en el Semefo.

“Es una investigación que está abierta, se va seguir trabajando y se sigue trabajando, es parte de la obligación que tenemos como autoridades con la independencia de todo lo que se ha venido manejando respecto del resguardo y la entrega (del cuerpo), aquí lo importante es saber la causa y vamos a seguir trabajando”, explicó.

Este medio de comunicación publicó la semana pasada que el cuerpo de María Guadalupe fue entregado a su madre ocho años después.

La última vez que María del Rosario Alcalá vio a su hija María Guadalupe, fue el 24 de marzo del 2016. La joven desapareció en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Eucaliptos.

Debido al miedo de interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Jalisco, y omisiones por parte del Servicio Médico Forense (Semefo), María del Rosario Alcalá decidió buscar a su hija por cuenta propia, ajena a la burocracia de las autoridades. Terminó por unirse al colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, una Organización no Gubernamental (ONG), que busca a personas en calidad de desaparecidas.

Ocho años más tarde, el pasado martes 9 de julio, y tras unas pruebas tardías de ADN, la Semefo notificó a María del Rosario Alcalá que su hija María Guadalupe estuvo todos esos años en las instalaciones de la dependencia. La joven de 16 años había sido localizada sin vida en septiembre del 2016, con huellas de violencia, en un domicilio de Tlajomulco. Ese mismo mes fue ingresada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), pero nunca se le notificó a la madre.

En redes sociales, María del Rosario Alcalá lamentó que haya sido así el modo en que tuvo que encontrar a su hija, pero agradece también el apoyo que recibió de distintas personas a lo largo de su calvario de ocho años.

“Les quiero agradecer a todas las personas y grupos de búsqueda que se tomaron su tiempo para compartir la foto de mi hija. Gracias a dios ya fue localizada, lamentablemente no como hubiéramos querido, pero gracias a dios ya está de regreso con nosotros. Muchas gracias”, escribió la madre en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el grupo de Madres Buscadoras de Jalisco reconoció la labor de María Guadalupe Alcalá, que no se detuvo en ocho años con la esperanza de volver a ver a su hija. “Seguiste luchando, fuiste una gran guerrera que no dejaste sola a tu hija. Luchaste hasta el fin para poder encontrarla. Chayito, tu hija estará orgullosa de ti porque no te rendiste y seguiste luchando hasta encontrarla”, escribieron.

En Jalisco se vive una crisis forense, con escasez de recursos, decenas de cuerpos sin identificar, y cientos de familias esperando respuestas. Se recuerda en especial la polémica de los “tráileres de la muerte”, cuando en 2018 dos tráileres circularon a través de la zona metropolitana de Guadalajara con cadáveres en sus contenedores, pues había saturación de cuerpos en las instalaciones forenses. En cuanto a personas en calidad de desaparecidas, Jalisco es un foco rojo a nivel nacional, con cerca de quince mil personas sin localizar.

De momento María del Rosario Alcalá no podrá darle sepultura a su hija, pues no cuenta con los recursos para hacerlo, razón por la cual acudió a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco con la esperanza de que puedan brindar algún apoyo económico. Proceso que, no obstante, podría demorar algunos meses.

