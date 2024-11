La comunicadora y periodista, Paola Rojas, debuta en la industria editorial con su primer libro “Líderes y aliadas” bajo el sello de V&R. Esta obra la presentará el miércoles 4 de diciembre en el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) donde adelanta que habrá una sorpresa musical durante su conversatorio para hablar de este texto donde reúne los testimonios de mujeres de distintos ámbitos como: Vivir Quintana, Kenya Cuevas, Eufrosina Cruz, Mya Nygren, Marcelina Bautista, Gina Diez Barroso, Alondra de la Parra, Olimpia Coral Melo, Gaby Vargas y Altagracia Gómez.

Sin embargo, más allá de conectar con estas mujeres tan interesantes del ámbito social, musical, activista, empresarial y político, Paola, página a página llama a un cambio de liderazgo donde se equilibren el sentido masculino y el femenino, forjando así una nueva ruta equitativa ante los tiempos convulsos que se viven. “Este es un tema interesante, importante y en este momento, global y urgente. Porque justamente los liderazgos de ahora tienen que tomar en cuenta todos estos rasgos que se han quedado fuera y que los hemos asociado con la energía femenina, como la protección, la empatía, el amor y la inclusión”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

“Si estos rasgos forman parte de los liderazgos y si además son parte de las personas que toman las grandes decisiones, pues entonces hay oportunidad y esperanza de que el planeta sane con todos estos retos medioambientales que hay, así como la esperanza de que también puedan resolverse conflictos bélicos. Muchos de los liderazgos se han llenado de fuerza, de vigor y de violencia. Y eso nos tiene al borde de un colapso en muchos sentidos. Entonces, hablar de energía femenina no sólo es hablar de mujeres líderes, sino que aquellas personas que toman decisiones que impactan a miles, incorporen a su energía y liderazgo esos rasgos que asociamos con lo femenino”. También Paola invita a que las personas, en general, encuentren un equilibrio en sus decisiones de vida desde las dos energías, la masculina y la femenina.

Expresa Paola que cuando le propusieron escribir un libro, se encontraba en una coyuntura personal y profesional muy particular, “donde de entrada tenía tiempo, antes no porque estaba muy saturada de trabajo y de cosas”. Además, también llegó el momento oportuno desde la conciencia, pues la vida le ha permitido gracias a su profesión, hablar con mucha gente, “recopilando eso que me han enseñado para poder compartirlo con los demás. Entonces, cuando me propusieron escribir el libro, dije, va. Ellos querían que compartiera mis experiencias y vivencias y sí tengo cosas valiosas por compartir, pero ir tras estas mujeres es porque creo que 10 cabezas piensan mejor una y porque además, desde la diversidad creo que podemos encontrar mucha más riqueza. Por eso fui a hablar con mujeres que en su mayoría ya las conocía, las quería y las admiraba desde hace años, pero buscando una nueva aproximación desde sus herramientas, de cómo se levantaron cuando se cayeron. Y todo esto lo sintetizo en este texto”.

Mujeres valiosas

Paola está convencida de que quien lea el libro, al menos se va a identificar con al menos una o varias de las entrevistadas. “Y va a encontrar herramientas para levantarse, sanarse y reflexionar”. Por ejemplo, Vivir Quintana es una cantautora feminista que encuentra en el dolor las armas para crear y transformar eso en esperanza y resiliencia. Por otro lado, Kenya Cuevas es una activista que ha sufrido en carne propia el odio y la discriminación. “A pesar de haber sido víctima de violencia desde muchos frentes y siendo muy chiquita, encuentra apoyo, amor y una vía hacia la sanación; es una mujer que perdona, me parece que su caso es hermosísimo”.

Sin embargo, también reflexiona que las historias de vida de estas mujeres son muy contrastantes, “así como ella nace en un contexto muy complicado y violento, está por ejemplo, Mya Nygren, quien nace Suecia y en términos de paridad de género es como nacer en el futuro, ella es parte de un país en donde ni siquiera se plantean si el aspirante a un cargo es hombre o mujer, es decir, el género es sólo un rasgo, no es un lastre o una ventaja”.

Con dedicatoria especial

El libro “Líderes y aliadas” está dedicado a Verónica Toussaint, amiga de Paola, quien falleciera en mayo pasado. “Vero siempre está muy presente. Y le dedico esta obra porque yo elegí a mujeres que de alguna manera se convirtieron en maestras de vida y que me enseñaron cosas que me transformaron y que me ayudaron. Y sin duda, Verónica hubiera sido una de mis elegidas para este libro, me hubiera encantado específicamente conversar con ella para ‘Lideres y aliadas’, para mi fortuna la entrevisté varias veces y además hablamos en distintos contextos porque éramos muy amigas. No la pude entrevistar ya porque falleció, pero mi maestra fue, es y será, me sigue recordando cosas valiosas y si ya no pudo ser una de estas entrevistadas, pues le dedico este primer esfuerzo editorial. Además, yo le hice una promesa, mientras yo esté aquí y siga mi voz y mi comunicación, si a ella le faltó decir algo, aquí estoy yo para que lo haga”.

Finalmente, puntualiza Paola que más allá de que este libro le abra más puertas a ella, considera que sí la puede acercar a más mujeres de distintos ámbitos. “Lo que me gustaría que pasara con este libro es que lleve a los lectores a lugares luminosos dándoles respuestas, eso es lo que de verdad me mueve. Tengo tantas ventanas que se abren y mucho para agradecer, tengo más entusiasmo que tiempo, pero lo que me motiva de este esfuerzo editorial, es que sea un texto que ofrezca luz y respuestas a quienes no las han encontrado”.

Y sobre su nueva etapa después de estar en Televisa, Paola refiere que han sido momentos de cambio y está muy contenta con la respuesta del público, pues sus seguidores son una audiencia cautiva que la acompañan a donde quiera que vaya con el proyecto que decida emprender. “Soy una Paola muy distinta, con mucha más conciencia”.

Mujeres destacadas

Firma del libro “Líderes y aliadas” de Paola Rojas , el miércoles 4 de diciembre, de 18:00 a 18:50 horas, en el Módulo de Firma de Libros, en el Área Internacional de Expo Guadalajara.

, el miércoles 4 de diciembre, de 18:00 a 18:50 horas, en el Módulo de Firma de Libros, en el Área Internacional de Expo Guadalajara. Presentación del libro “Líderes y aliadas” de Paola Rojas. Miércoles 4 de diciembre, de 19:00 a 19:50, en el Salón 7, planta alta del Área Nacional en Expo Guadalajara.

CT