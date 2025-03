Cuando el padre de la guionista de cine Silvia Pasternac contestó una llamada telefónica hace más de dos décadas para recibir noticias sobre el pasado familiar, nadie pensó que sería el inicio de una novela, fue hasta la pandemia que la escritora argentina sí imaginó a “Manci”, este libro debut con el que también levantó un espejo sobre el siglo XX que refleja el ahora. Con ese telefonazo “me enteré de la existencia de Manci”, afirma la autora argentina en entrevista.

La protagonista de la obra es su tía abuela Margara, una mujer judía que sobrevivió a la Primera y Segunda Guerra Mundial en Transilvania, un territorio “botín” entre Hungría y Rumanía que de 1840 a 1990 ejerció todas las posibles formas de gobierno, entre ellas la disctadura de Nicolae Ceausescu.

Ante el tempestuoso pasado, Pasternac confiesa que al narrar la vida de los personajes, muchos de estos representados por mujeres de la época, “sí pintaba al siglo XX como lo peor que nos podría haber pasado hasta hoy”.

Sin embargo, aclara, “cuando lo escribía pensaba que el siglo XX no se iba a repetir, que no se iban a repetir las dictaduras, que no se iban a repetir los imbéciles en el poder, y vaya ingenuidad la mía”, expresa la literata nacida en Argentina y criada en México, un cambio que se explica por el exilio familiar en 1976.

Manci no es precisamente un modelo a seguir porque “tuvo que ser indiferente a muchas cosas para poder sobrevivir y eso la hizo antipática a su entorno”, pero, continua, “si el individualismo tiene una ventaja es que la vida de cada uno de nosotros vale, en el grupo a veces se pierde la vida de cada uno”.

Fue el propio temperamento de su tía abuela paterna, lo que despertó el interés de la también ganadora del Ariel en 2019 a contar su historia, porque en el cine “un guion es débil si el personaje principal no toma sus propias decisiones, no descubre las cosas por sí mismo porque no hay drama”.

CT