Jis da vida al cartel del 40° FICG con un enigmático centauro

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) reveló el cartel de su edición número 40, una pieza ilustrada por el reconocido cartonista tapatío Jis, quien encontró en la figura del centauro la metáfora perfecta para representar la esencia del cine: una fusión entre lo divino y lo monstruoso, lo real y lo fantástico.

"El centauro es un ser mítico que conjuga varias cualidades, varias características. Y a veces pienso que el cine es justo una amalgama −muchas veces divina, muchas veces monstruosa− de cosas, de componentes”, reflexiona José Ignacio Solórzano, mejor conocido como Jis en un comunicado.

El proceso creativo del cartel, como gran parte de la obra del ilustrador, estuvo envuelto en el misterio y la espontaneidad. "La idea del cartel es un misterio para mí. Como tantos de mis dibujos en donde trato de enfocarme hacia algún tema, en este caso fue festivales de cine, empecé a echar líneas y a agrupar dibujos en una libreta", comparte el autor.

Jis es una figura única en la ilustración y el humor gráfico en México. Para Carlos Monsiváis, era más que un caricaturista o un humorista: "Jis es un fabulista”. Bernardo Fernández, historietista y escritor, lo ve de otro modo. "Jis es dios. No creo equivocarme al afirmar que lo que hace Jis es arte sacro. Sus cartones son como haikus: concisos, filosos y desconcertantes".

El propio Solórzano se describe con menos solemnidad. "Uso el término molusco para referirme a mi temperamento… algo temeroso de los contactos sociales. El molusco no es aventurero, no es de grandes proyectos, le gusta mucho la rutina. No tenemos grandes atributos, los moluscos, por eso queremos pensar que estamos aportando algo a la sociedad, quizá nuestras ensoñaciones a veces funcionan".

Nacido en Guadalajara en 1963, Jis cuenta en el mundo de la ilustración con publicaciones como Los manuscritos, El Fongus, Sepa la bola y Los gatos no existen. Además, junto con Trino Camacho, creó la icónica tira El Santos, publicada en La Jornada y llevada al cine en 2012. Su estilo confesional y cotidiano se plasma tanto en su trabajo gráfico como en su programa de radio La Chora Interminable, transmitido por Radio Universidad de Guadalajara.

La edición 40 del FICG se celebrará del 6 al 14 de junio y tendrá a Portugal como país invitado.

MF