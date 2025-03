Consejos para cuidar la vista a la hora de leer

La lectura es uno de los hábitos más beneficiosos que existen, pues ayuda a la comprensión lectora, a mejorar la ortografía, a mejorar la concentración y el aprendizaje, favorece la creatividad, mejora la memoria, entre otros. A lo largo de la vida escolar, muchos docentes tratan de inculcar este hábito en sus alumnos por sus múltiples efectos positivos. Además, muchos padres también fomentan este hábito en sus hijos desde pequeños.

En este sentido, también es muy importante cuidar de la vista cuando estamos leyendo, por ello, aquí te damos una serie de recomendaciones:

Tomar descansos

Este es uno de los consejos a los que más se hace énfasis, ya que es necesario descansar la vista viendo un objeto lejano, esto para evitar la fatiga ocular y reducir las posibilidades de aumentar la miopía.

Existe una “regla del 20-20-20”, la cual consiste en descansar 20 segundos por cada 20 minutos de lectura, mirando a una distancia de 20 pies (6 metros).

Parpadear e hidratar los ojos

Al mantener la concentración en la lectura es común que no parpadeemos lo suficiente, lo que puede secar los ojos. Se recomienda parpadear con frecuencia, y si es necesario, utilizar lágrimas artificiales o gotas para mantener los ojos limpios e hidratados.

Buena iluminación

Leer en un espacio bien iluminado es primordial. Lo mejor es la luz natural, y si se utiliza luz artificial, se recomienda que no impacte directamente a los ojos, sino en el libro.

En el caso de los libros electrónicos, es necesario ajustar la luz de la pantalla para que esta no cause molestias. No forzar la vista es muy importante al leer, ya que los sobreesfuerzos por enfocar la vista pueden ser muy perjudiciales.

Distancia prudente

Sin importar si se lee en físico, en el celular, computadora o tablet, es importante mantener una distancia adecuada para evitar dañar la vista.

Lo recomendado, es tomar una distancia de aproximadamente 40 centímetros entre los ojos y el libro o dispositivo de lectura.

Postura

Es común adoptar diferentes posturas a la hora de leer en búsqueda de la comodidad, sin embargo, estas posturas no siempre son las adecuadas.

El libro o dispositivo debe de estar debajo del eje visual , por ello no es recomendable leer acostado boca arriba, con el libro muy elevado. Esto, además, evita la irritación ocular.

Revisar la vista frecuentemente

Los exámenes de la vista deben de hacerse mínimo una vez al año, especialmente en etapas del desarrollo, ya que el aumento que necesitamos en nuestros lentes puede cambiar con el paso de los años, por diferentes razones. Tener el aumento adecuado en los anteojos facilitará la lectura.

Libros electrónicos

Se recomienda utilizar libros electrónicos en lugar de pantallas, ya que los libros electrónicos funcionan con tinta electrónica, es decir, sus pantallas no están iluminadas, si no que la imagen se ilumina con la luz exterior, igual que el papel.

Por otro lado, al leer en pantallas como el celular o tablet, el ojo está expuesto directamente a la luz, cansando la vista y provocando fatiga visual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL