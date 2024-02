La editorial Penguin Random House, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el sello Taurus invitan a participar a escritores mexicanos a la primera edición del Premio de Ensayo “Pensar la Democracia”, a propósito de la coyuntura electoral que se vivirá en los próximos meses con la llegada de un nuevo Presidente.

EL INFORMADOR conversó con Romeo Tello, editor del sello editorial Taurus para conocer los pormenores de la convocatoria, la cual abrió el pasado mes de septiembre y cuya fecha de cierre se ha ampliado hasta el lunes 22 de abril del 2024.

“Nos encontramos ante un año muy especial y muy importante para la democracia, no sólo para el país, sino para todo el mundo, es el año en el que más gente va a votar en toda la historia”. Con respecto a nuestro país, resalta que habrá elecciones a nivel federal donde se renovará el Congreso, así también habrá nueve gubernaturas para elección popular, “así que es un contexto muy relevante, pues además probablemente resulte electa la primera mujer Presidente de México, así que no resultaba muy importante no dejar pasar esta situación inédita”, refiere Romeo, pues además explica que en Taurus siempre han sentido un fuerte compromiso con la democracia en México dándole voz a todos los actores de los sectores políticos de la sociedad.

Es así que en Taurus se han publicado ensayos de pensadores muy importantes como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, así como politólogos destacados como Federico Reyes Heroles y Jesús Silva-Herzog Márquez.

Explica Romeo que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se les acercó para proponerles este premio de ensayo, les pareció una oportunidad magnífica para participar en este contexto de elecciones. La convocatoria está abierta para todas las escritoras y escritores mexicanos residentes en el país o en el extranjero que quieran reflexionar en torno a los valores de la democracia, pero concretamente en dos categorías que se han abierto: “Los peligros de la radicalización en la política” y “Autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias”.

Las únicas condiciones para la participación es que estos sean ensayos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados previamente y también que tengan una vocación muy abierta de difusión, “que no sean textos especializados, que no sean textos con un pesado aparato crítico”, pues Taurus se enfoca en el amplio público lector. Es decir, están en la búsqueda de ensayos con una vocación más literaria que académica.

Los trabajos ganadores de cada una de las categorías serán publicados a finales de año, de manera conjunta, en un libro coeditado por Taurus y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, cada ganador o ganadora recibirá un monto económico de 50 mil pesos. El jurado que elegirá a los ganadores de esta primera edición estará integrado por reconocidos escritores y especialistas en la materia, quienes serán dados a conocer más adelante.

Presentarán el libro en la FIL

Cabe señalar que la publicación del volumen donde se conjunten a los ganadores no puede salir antes de las elecciones, porque no dan los tiempos, pues previamente hay un proceso con la participación de los autores, la deliberación, el fallo y luego la edición de la obra, sin embargo, el texto se lanzará en el segundo semestre del año y se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La intención es que este premio de ensayo se realice actualmente con temas distintos y de coyuntura.

Quienes participen, “sólo se están recibiendo trabajos impresos para poder asegurar la identidad y secrecía de los participantes hasta el momento de abrir las plicas con sus datos una vez que se elijan a los ganadores”. Los trabajos deben enviarse a la dirección de Penguin Random House: Miguel de Cervantes Saavedra 301, primer piso en la colonia Granada en la Ciudad de México.

Finalmente, recuerda Romeo que también con el Tribunal están colaborando en una serie de coediciones que consiste en la selección de algunos títulos que promueven los valores democráticos.

CT