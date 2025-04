Museo presenta exposición inédita de Rosario Castellanos en CDMX

Por primera vez se mostrarán un centenar de objetos de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, en una exposición que formará parte de la actividad más importante del programa de la “Fiesta del Libro y la Rosa 2025” la cual se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas.

Bajo el título "Exilio, memorias y reencuentros", este evento organizado por Cultura UNAM fue presentado este 3 de abril con la presencia de Ricardo Guerra Castellanos, hijo de la escritora, ensayista y diplomática mexicana.

La exposición presentará objetos como su máquina de escribir, la pluma, los lentes, fotografías de su archivo personal, documentos de su puño y letra, mecanuscritos, cartas, diarios, entre otras cosas, los cuales se mostrarán en la colección llamada "Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito", que se exhibirá en el Colegio de San Ildefonso a partir del 24 de abril y concluirá el 24 de agosto.

Esta exposición también se realiza en el marco del centenario de su nacimiento que se conmemora el próximo 24 de mayo, así como en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

"Un equipo de expertos revisaron, uno por uno, los documentos. Había algunas cartas de mi madre a su papá, a mi abuelo, un montón de documentos y para mí fue también un repaso muy padre, muy emocionante, muy emotivo por mi propia biografía, pero lo que me parece que más le va a interesar al visitante es como muchas de estas piezas se ligan, se vinculan, se conectan con algún texto de ella. Con algunas de las novelas, ‘Balun Canán’ concretamente, con ‘Ciudad Real’ o los cuentos sobre San Cristóbal, con muchos de sus artículos periodísticos recientemente rescatados por el Fondo de Cultura y con la adición del rescate también de ‘Cartas a Ricardo’, que fue algo muy muy bonito presentado por la UNAM el año pasado, en el cincuentenario de su muerte", afirmó Ricardo Castellanos.

Fue él quien apuntó la convicción de que quiere que este archivo se mantenga junto y reunido y dejó entrever que le gustaría que se quede en la UNAM, pero que sin duda se quede en México. "Por el momento es solamente la exposición y posteriormente yo creo que habrá que encontrarle un buen hogar a este acervo y ahí tenemos que platicar porque hay varias opciones y varios candidatos, pero evidentemente es algo que debería estar unido y reunido de manera que pueda ser visto, revisado, exhibido".

Guerra Castellanos reconoció que en ese archivo personal no hay más textos inéditos como fue el caso de "Rito de iniciación", pero es un archivo que da mucho para ediciones, para libros, como una edición que está preparando la UNAM; "puede dar para distintos tipos de publicaciones o de exposiciones o de estudio. No creo que dé algo, tal vez algunas cartas, pero no siento que den como para una publicación, pero el experto evidentemente no soy yo". Tampoco descarta encontrar algo entre los libros de la biblioteca.

Guerra Castellanos dijo que sería fantástico que esta exposición pudiera recorrer distintas ciudades y distintas partes del país , "creo que corresponde más bien a la UNAM, a San Ildefonso y a posibles interesados, manifestarse al respecto, pero sería fantástico", y si acaso esta muestra será el principio de un Homenaje Nacional afirmó, "tengo entendido que hay una serie de cosas planeadas en distintos ámbitos. La Secretaría de Cultura, el Gobierno Federal y el INBAL tienen muchas cosas en proceso de planeación ya muy avanzado. El Gobierno del Estado de Chiapas también, la UNAM muchas cosas también, el Fondo de Cultura. Yo creo, pero eso no me compete a mí, yo creo que vamos a tener y espero que así sea, un año lleno de actividades" declaró.

El 22 de mayo, a las 19 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar, también se realizará la charla "Rosario en la memoria de Elena", una conferencia a cargo de Elena Poniatowska sobre su relación como amiga, contemporánea, escritora y mujer con Rosario Castellanos.

La Fiesta del Libro y la Rosa 2025, que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas, bajo el título "Exilio, memorias y reencuentros", tendrá entre sus invitados a Lydia Cacho, Guillermo Arriaga, Jordi Soler, Gabriela Cabezón Cámara, Naief Yehya, Antonio Ortuño, Julieta Fierro, Marcela Turati, Shadi Rohana, entre otras.

EA