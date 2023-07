El escritor Francisco de Paula Fernández, mejor conocido como Blue Jeans, visitó México donde presentó sus nuevas novelas: “Los crímenes de Chopin” (2022) y “La última melodía de Chopin” (2023).

En entrevista con EL INFORMADOR, Blue Jeans habla de estas novedades literarias y comparte que después de haber estudiado periodismo, comenzó a dedicarse a la literatura, ya que siempre se consideró un lector constante y siempre estaba escribiendo.

Sus últimas dos novelas -de corte juvenil-, “Los crímenes de Chopin” y “La última melodía de Chopin”, fueron escritas tras la pandemia de COVID-19.

-Después de haber estudiado y trabajado como periodista, ¿qué te llevó a tomar la decisión de escribir una novela?

-Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, son 16 novelas escritas y el principio de todo es porque yo soy licenciado en periodismo y no encontraba trabajo como periodista y como siempre me ha gustado escribir, pues dije “ahora que tengo tiempo libre, voy a ser capaz de escribir una novela”. La presenté a las editoriales y no me aceptaron tampoco, me rechazaron todas; entonces, se pusieron de moda las redes sociales en aquellos años, 2008 y 2009, y bueno… Vi que podía ser una buena oportunidad para que la gente me leyera y ahí fue donde empecé a escribir una novela que luego se hizo viral en internet y una editorial me publicó en papel.

-Has tenido éxito en España y América Latina; y algunas de tus novelas se han catalogado como novelas para jóvenes, ¿cómo describes tu trabajo literario a lo largo de estos años?

-Yo estoy orgulloso de escribir novela juvenil, es verdad que algunos lectores consideran a la lectura juvenil como de segunda o algo así, ¿no? Creo que hay un concepto equivocado, ¿no? Para empezar, la literatura juvenil fomenta la lectura, consigue que gente joven adquiera el hábito de leer que es algo que, creo, es positivo. Además, está la concepción de que la literatura juvenil es algo sólo para jóvenes cuando son historias para todos los públicos, simplemente que los personajes son jóvenes. Así que, bueno, yo soy un gran defensor de la literatura juvenil, incluso, los dos o tres últimos libros que he escrito, donde los personajes se alternan entre los jóvenes y los menos jóvenes, sigo pidiendo que mis obras estén dentro de las librerías, es las estanterías del juvenil.

-¿Qué te llevó a desarrollar a un personaje como “Niko” -con la singularidad de que es polaco, artista, joven y lleno de habilidades- como uno de los protagonistas de esta novela?

-“Niko” (“Nikolai”) es un personaje muy particular, fue saliendo de manera muy natural, yo quería a alguien que viniera de fuera de España, que se dedicara a algo complicado como es delinquir, como es robar porque eso luego me da juego con lo que se me había ocurrido y bueno, “Niko” es un chico que llega a España de Polonia con su abuelo y lo único que conoce es saber vivir, buscarse la vida robando, pero al mismo tiempo es un chico inteligente que tiene capacidad para tocar el piano, es un virtuoso del piano, él era un niño prodigio en Varsovia antes de que su padre muriera y es un personaje que poco a poco se va desarrollando, va adquiriendo esa personalidad que tiene a lo largo de todo el libro y que se encuentra en su camino una historia en la que se ve implicado y, aparte, conoce a “Triana”, de la que se enamora.

-La ciudad de Sevilla aparece en tus novelas como una especie de personaje que muestra un entorno muy peligroso, ¿qué tanto hay de realidad, de ficción, en este escenario donde se desarrollan las historias de “Chopin”?

-Bueno, Sevilla no es muy grande si la comparas con la Ciudad de México, pero en España es la cuarta ciudad en cuanto a habitantes después de Madrid, Barcelona y creo que Valencia (…) es mi ciudad, me apetecía después de tantas novelas ambientar una en la ciudad. Yo soy de Carmona, un pueblo a 30 kilómetros, pero mis abuelos vivían en Sevilla e iba todos los fines de semana cuando era pequeño y eso me ha permitido volver al pasado, a recordar esa Sevilla de niño, de las plazas, las calles; es una ciudad preciosa que tiene muchísima historia. El barrio de Santa Cruz es un barrio increíble para pasar la noche y también tiene su misterio, es una ciudad que tiene encanto, que tiene magia, que tiene misterio y creo que mezclar esa Sevilla de mi infancia con la Sevilla misteriosa, la lustre de las calles misteriosas, ese silencio que hay en algunas zonas, pues creo que le queda muy bien al libro y creo que es el escenario perfecto para la bilogía de “Chopin”.

-Respecto a la estructura capitular: tiene textos breves, se narra con cierta velocidad y añades elementos de intriga en cada uno. ¿Cómo ideaste esa estructura para que fomente el interés del lector?

-Me va saliendo de manera natural. Los 16 libros que también he escrito - aunque es verdad que he ido evolucionando- el estilo sí se ha mantenido: capítulos cortos, novelas corales con muchos personajes como protagonistas, estilo muy directo; yo vengo del mundo del periodismo, así que soy muy directo y uso frases cortas; he introducido mucho diálogo también porque me interesa que el lector conozca a los personajes a través de lo que habla y de lo que piensa más que por los escenarios y más que por los entornos y me sale así. Para bien o para mal los libros los he escrito siempre así, me siento cómodo con este tipo de libros y, aunque los personajes son muy actuales, los temas que se tratan son muy del siglo XXI, sigo una estructura clásica en la novela en sí. Hay un principio en el que hay un muerto, un asesinato y pasan cosas, un desarrollo en el que vas conociendo a los personajes, que se va viendo que todos pueden ser sospechosos y que al final, con la resolución con giro, muy Agatha Christie que es lo que yo leía desde pequeño y adaptándolo a este siglo, adaptándolo a mi forma de escribir y pues es una estructura muy clásica que es con la que me siento más cómodo.

-En la segunda novela desaparece uno de los protagonistas y se integran a la trama nuevos personajes, ¿cómo pensaste esta historia para convertirla en una digna continuación?

-Yo creo que las segundas partes son más difíciles, más que las primeras; sobre todo porque yo no la tenía planeada (risas), sé que yo tengo una historia que contar, en este caso fueron dos libros y a la editorial les dije que iban a ser dos, pero también es cierto que, cuando acabé el primer libro, no sabía cómo iba a continuar el segundo, entonces para mí eso supuso un reto: saber que va a haber una segunda parte o una tercera, es un reto que yo me pongo. Creo que es bueno que el autor se enfrente a este tipo de situaciones y que consiga enlazar todo lo que ha hecho en el primer libro. Lo bueno es que al final todo tiene sentido, cuando llegas al final de la segunda parte está todo conectado, el lector creo que no se queda con ninguna duda.

-Estos libros tienen tintes de literatura negra, ¿qué es lo que te atrae de este tipo de tramas?

-Yo tengo la suerte de que mis padres son grandes lectores y la biblioteca que tenemos en Carmona, el pueblo de donde yo soy, hay aproximadamente unos 15 mil o 20 mil libros y muchos de ellos son novelas de misterio y siempre me ha gustado el mundo de los detectives. Recuerdo que mis padres, cuando estaba muy pequeño, me regalaron unos libritos amarillos en los que se planteaba un caso y la solución estaba escrita al revés al final, tenías que ir con el espejo para mirarla y a mí aquello me encantó. Con 11 o 12 años empecé a leer a Agatha Christie, “Sherlock Holmes”, me aficioné muchísimo y creo que por ahí viene mi gusto por el tema del misterio, ahora leo mucha novela negra, de misterio, thriller así que, bueno, intento leer de todo, este género es mi preferido y poder escribir libros de este tipo, además para jóvenes, para mí es un lujo.

-¿Vendrá la tercera parte de la serie?

-No, le prometí a mis editoras que iban a ser sólo dos libros. Yo creo que hay que ser honesto con el lector y ser honesto con uno mismo: cuando no tienes más que contar de algo, es mejor cambiar e ir a lo siguiente. Yo ya estoy con ese siguiente; es verdad que prácticamente que no he tenido tiempo porque la segunda parte salió a finales de mayo y no he parado desde entonces de viajar. En España hemos hecho una gira con 30 firmas, al igual que en Latinoamérica, pero ya tengo ganas de sentarme y estar tranquilo; ponerme a escribir, tengo una historia en la cabeza y creo que es una historia que puede quedarme bien.

El escritor Francisco de Paula Fernández, mejor conocido como Blue Jeans, lleva más de 15 años en el gusto de los lectores. CORTESÍA

El botón del éxito

Al cuestionar a Blue Jeans sobre a qué atribuye el éxito de sus libros, el autor señala que ya lleva muchos años publicando, “es muy complicado quedarte tanto tiempo… y yo llevo 15 años publicando y aún sigo teniendo lectores. Prácticamente he sacado un libro todos los años, no he perdonado ni uno; incluso, en pandemia hemos sacado novelas y es verdad que se han mezclado generaciones. La generación que empezó conmigo con ‘Canciones para Paula’ o con ‘Los Incomprendidos’ ya creció; incluso, me han invitado a bodas algunas lectoras de esa época, he conocido a sus hijos pequeños, a sus parejas, y ahora hay una nueva generación de adolescentes, incluso más pequeños, de 12, 13, 14 años, que ya han empezado a leerme por ‘La Chica Invisible’ o por ‘Chopin’. Es difícil saber qué tecla pulsa uno para mantenerse tanto tiempo y tal. Yo hago lo mejor posible, necesito que los libros estén muy actualizados, es decir, mis primeros personajes se enamoraron en el Messenger y ahora mis personajes tienen TikTok. Es complicado porque yo también voy cumpliendo años, pero intento adaptar los libros a la época a las que están escritas y que cuando el lector joven vea que aparezca una canción, aparezca una serie, una palabra pues se dé cuenta de que está todo muy actualizado y creo que ese es mi principal trabajo: que las novelas sean actuales y sean reales”.

Sinopsis

¿De qué trata “Los crímenes de Chopin”?

En varias casas de Sevilla se han producido una serie de robos que preocupan a toda la ciudad. El ladrón, al que apodan “Chopin” porque siempre deja una partitura del famoso compositor para firmar el robo, se lleva dinero, joyas y diferentes artículos de valor. Una noche aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la tensión aumenta.

“Nikolai Olejnik” (“Niko”) es un joven polaco que llegó a España con su abuelo hace varios años. Desde que este murió, está solo y sobrevive a base de delinquir. De repente, todo se complica y se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. “Niko” acude al despacho de “Celia Mayo”, detective privado, a pedirle ayuda y allí conoce a “Triana”, la hija de “Celia”. La joven enseguida llama su atención, aunque no es el mejor momento para enamorarse.

Sinopsis

¿Cuál es la trama de “La última melodía de Chopin”?

La detective “Celia Mayo” ha desaparecido. “Triana” y “Nikolai” todavía tienen esperanza de encontrarla, aunque saben que las posibilidades son cada vez más escasas. Un día, los jóvenes reciben una llamada anónima que les asegura que está viva. ¿Será esta vez cierto o se trata de una broma de mal gusto?

CT