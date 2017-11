Letras desde la isla

Wendy Guerra regresó a la FIL para presentar su novela “Nunca fui Primera Dama”, en una nueva edición publicada este 2017. Esta nueva versión concluye con una coda sobre Cuba tras la muerte de Fidel Castro: “Es un país ahora descabezado. Estábamos acostumbrados al paternalismo donde nos decían qué teníamos qué hacer. Siempre he dicho que los cubanos que simpatizaban con la revolución no eran socialistas ni comunistas: eran fidelistas. Pero ya no hay ‘papá Fidel’, es un panorama muy extraño”, comentó en entrevista.

En su libro también retoma a Celia Sánchez, asistente y probable amante de Fidel Castro. Sobre escribir de un personaje histórico, Wendy afirmó: “Celia es el alma de la revolución durante muchos años, hasta el 1980 cuando murió y cambió mucho”. Para narrar a Celia, la escritora se preparó: “Primero se hace una investigación histórica, luego se buscan testigo que la conocieron, y luego se naturaliza la relación con el personaje para no sentirse aplastado. Trabajé naturalizando al personaje, la mujer”.

En “Nunca fui Primera Dama” confluyen varios géneros literarios: un lado epistolar, otro narrativo, el diario íntimo y el guion radiofónico. De esta cualidad, la autora comentó: “La estructura de guion radiofónico es porque hemos vivido en emergencia muchos años, la radio es una compañía muy grande para nosotros. En Cuba empezaron las radionovelas.

“Me gustó la idea de hacerlo ‘readionovelado’. Me gusta trabajar con muchas texturas en los libros: recetas, poemas, cartas, el guión radiofónico. Me agrada mucho cambiar la morfología de la novela clásica. Claro, sin dejar de tener la construcción aristotélica de introducción, nudo y desenlace. Está inventada como el café con leche”.

Sobre las actividades que se dan en la FIL, y el encuentro entre lectores y escritores, la autora afirmó: “Es una maravilla lo que sucede cada noviembre aquí en México. Es un banquete. Para mí venir a la feria más que estar en las mesas, debates, es venir por las revistas, comprar literatura para llevármela a Cuba y hacerla circular, donde no se ejerce ese derecho. Eso no se dan cuenta aquí: en Cuba es administradísimo. Me da taquicardia ver tantos libros. Es un banquete como lectora. Agradezco a México por invitarme y darme voz, que es acallada en Cuba”. Entre los libros que busca Wendy Guerra están las novedades de Juan Gabriel Vázquez, Jorge Volpi, Alejandro Zambra y la Revista de la Universidad (UNAM), dirigida por Guadalupe Nettel.