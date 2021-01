Leona Vicario, bajo la lupa de Alejandro Rosas

Alejandro Rosas presenta el texto “Leona Vicario”, dentro de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica (FCE). Para el escritor, publicar en esta editorial es significativo por varios motivos: “Desde luego para mí es un gran honor publicar en el FCE, una institución muy importante en México desde su fundación en los años treinta. Agradecido por la invitación que me hizo Paco Ignacio Taibo (director de la editorial)”.

En particular sobre la colección señala que “la divulgación de la historia es fundamental, más allá de la historia académica. Esa nunca la vamos a perder, hay instituciones que se dedican a eso, pero es importante que se haga divulgación, y que la haga el FCE me parece muy bien. Rescatar este tipo de personajes que quizá han quedado al margen frente a los grandes protagonistas de la historia. No porque no lo sea, sino porque tiene un papel distinto”.

Con un tiraje de 80 mil ejemplares, el Gobierno de la Ciudad de México también solicitó más para la distribución en la capital del país, de donde fue oriunda Leona Vicario: “Se celebra porque es justo”.

El pasado 2020 en la Ciudad de México se conmemoró como Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.

Para un historiador, escribir este tipo de textos que sintetizan la vida de un personaje determinante es también un reto: “La divulgación para que sea seria y creíble no nos permite inventar, es fundamental cuando nos dedicamos. Independientemente de si es breve o largo lo importante es que las fuentes sean a partir de los documentos publicados, que han hecho los historiadores de academia”.

Con un costo de $12 pesos, el ejemplar también es una invitación a seguir leyendo sobre la figura histórica: “Creo que la divulgación tiene que ser provocación: ofrezco a Leona Vicario, da una idea clara de quién fue el personaje, sus circunstancias y el contexto. Quizá mueve la curiosidad para saber más, procurar que se desarrolle un gusto por la historia. El lector puede ir a otras fuentes después”.

Al volver a la imagen de Leona Vicario también nos encontramos con una de las primeras feministas en México, que también recibió ataques por sus acciones: “Me parece cómo ella le reclama a Lucas Alamán haber dicho que ella se sumó a la causa de independencia por amor a Andrés Quinta Roo. Ella le escribió una carta muy dura: una cosa es el amor, y otra el amor a la patria. Ella creía en la causa. Esa defensa me parece muy loable, enarbola la bandera de que una mujer puede sumarse a una causa superior”.

Rosas resaltó la convicción de Vicario, yendo más allá de sus circunstancias: “En el caso de Leona vemos una mujer extraordinaria, no necesita comprometerse con nada: hereda bien, está en la Ciudad de México, viene de una familia con propiedades, pudiera haber vivido tranquila el resto de su vida, pero se involucró en una causa que compartían muchos criollos: se vivía una desigualdad”.

Además, en Leona Vicario tenemos a la primera periodista mujer en el país: “A pesar de ser un medio machista en general. Por eso resalta que tuvo oportunidad de publicar en los primeros periódicos insurgentes. Y lo hizo además muy bien. Fue un periodismo combativo, insurgente, editoriales para defender la causa de independencia”.

Además del título Leona Vicario, Alejandro Rosas recién lanzó Pandemia bizarra, libro que continúa sus publicaciones en coautoría con Julio Patán sobre la realidad mexicana. También escribe su segunda novela.

