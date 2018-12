“Las tres estaciones”, viaje por la memoria de Eric Nepomuceno

El rescate de la memoria para trasladar sus vivencias a historias que sean creíbles y verdaderas para sus lectores, es el eje principal de “Las tres estaciones”, una compilación de algunos de los mejores cuentos del escritor brasileño Eric Nepomuceno, presentados por Editorial Almadía durante la pasada Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Según Nepomuceno, los cuentos de “Las tres estaciones” son reflejos de su memoria y vivencias, reinventadas con elementos de ficción y contadas de manera cronológica. En la primera de tres partes (“Dicen que ella existe”), se narran historias de la infancia, el primer amor y la juventud. La segunda parte (“La pregunta”) son historias de amor y violencia. Finalmente, la última parte (“Las tres estaciones”) agrupa cuentos donde la nostalgia y los recuerdos juegan un papel fundamental.

“Yo tengo muy poca imaginación -explicó-, necesito partir de un dato real y allí si poder mentir. A partir de la verdad, un escritor hace o debería intentar hacer que, a partir de la verdad, mentir para crear otra verdad”, explicó Nepomuceno, quien agrega que “si fuera un barco, la memoria no es ancla, es vela. Yo quiero tener más memoria para vivir más, y contar a partir de mi memoria mentiras que te convenzan que son realidad”.

Además de sus vivencias personales, “Las tres estaciones” recopila cuentos de inspiración ajena. “Muchos de mis cuentos nacen de historias que yo no viví, que me contaron. Por ejemplo ‘La novia del batallón’, que es un cuento muy violento, me lo contaron no como está en el libro. ‘La Suzanita’, otro ejemplo, es algo que yo viví pero lo modifiqué para contarlo como cuento”.

El escritor y traductor brasileño consideró que sus historias buscan generar más dudas que certezas en sus lectores, no sólo a través de los acontecimientos narrados, sino en la atmósfera latente en las historias para evocar emociones en el lector. “El oficio de escribir es como la música, requiere armonía, línea melódica, ritmo, pausa, disonancias y tono; y lo que yo busco, al revisar mi escritura y formar mis textos, es crear eso que llamamos atmósfera o ambiente. Pero eso viene de adentro, del alma, no del cerebro”, remató el autor.

Gobierno de Bolsonaro, una “tragedia” para Brasil

Eric Nepomuceno señala que la victoria de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, traerá consecuencias desastrosas para su nación.

“Yo no tengo ninguna divergencia de ideas con Bolsonaro, porque Bolsonaro no tiene ideas, solo instintos”, aseguró. “La única certeza que tengo es, de lo que venga de él, nada bueno ocurrirá”.

Opositor también del actual gobierno encabezado por Michel Temer, Nepomuceno lamentó que Bolsonaro ganara recurriendo a las “fake news” o noticias falsas, y advierte una futura instauración de una represión policial contra los detractores.

“Lo que me duele es que el pueblo-pueblo que votó por Bolsonaro va a padecer mucho más que yo”, finalizó.