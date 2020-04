Lanzan serie "Video Diario de Ana Frank" para YouTube

"¿Qué sucedería si Ana Frank hubiese tenido una cámara en lugar de su diario?". Esta es la propuesta de la Organización Casa de Ana Frank y Every Media al lanzar una serie en la plataforma de YouTube para que las nuevas generaciones de todo el mundo conozcan la historia de su vida.

Se trata de “Video Diario de Ana Frank”, serie que tendrá un total de 15 episodios basados en las cartas que Ana Frank escribió y que, a partir del 30 de marzo se puede ver el primer episodio en YouTube.

La actriz Luna Cruz Pérez, de 13 años de edad, se encarga de darle vida a Ana. La serie de metrajes contará la historia a partir del 29 de marzo de 1944 y hasta el 4 de agosto de 1944 donde ella misma se filma, comenta los acontecimientos del anexo, da un repaso de los hechos vividos antes de la clandestinidad, la guerra y comparte sus pensamientos y sentimientos más profundos.

La última emisión de “Video Diario de Ana Frank” será el 4 de mayo. ESPECIAL / annefrank.org/

El audiovisual estará subtitulado en cinco idiomas (neerlandés, inglés, portugués, alemán y español) y disponible en más de 60 países a través del canal Youtube.com/annefrank y se transmitirán capítulos nuevos cada lunes y jueves a las 16:00 horas (Hora Central Europea). Su última emisión será el 4 de mayo.

Luego de la presentar la serie, la Organización Casa de Ana Frank también realizó siete videos educativos donde se explica detalladamente que es una historia real y los temas que se tratan.

Por lo pronto, los capítulos aún no se encuentran disponibles en México, España y Estados Unidos debido a que los derechos de autor no han expirado en los países antes mencionados, pues pertenecen al Fondo Anne Frank en Basilea, Suiza; sin embargo, no se descarta que en algún momento puedan publicarse en estos países.

El “Diario de Ana Frank” es uno de los testimonios que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por los Nazis, donde Ana relata en cartas escritas en su diario, a quien llama “Kitty”, desde a mediados de 1942 y hasta el 4 de agosto de 1944, cuando fue capturada.

AC