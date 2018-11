La venganza como estilo de vida

"El oficio de la venganza” es la novela más reciente de Luis Muñoz Oliveira. A primera vista, es la historia de un hombre que es humillado por otro. “Aristóteles Lozano” tiene una vida pacífica como crítico literario en un departamento agradable a lado de su novia y su perro. Es entonces cuando “Cristóbal San Juan” aparece en su vida y le quita todo. A partir de ahí, “Aristóteles” hará del deseo de vengarse de “Cristóbal” su razón de vivir.

Es así como se desencadenan una serie de acontecimientos que, según explica Oliveira, ocultan una búsqueda que va mucho más allá de la simple venganza.

“Yo creo que es una novela que se trata sobre todo del sentido de la vida”, cuenta. “Obviamente el amor, el odio y la venganza juegan un papel fundamental en el sentido que las personas le dan a ésta. El personaje principal de pronto se da cuenta de que su vida no ha funcionado de la manera que debería funcionar. La vida debe ser algo que apasione y él de pronto a la mitad del camino se da cuenta de que la suya no es la que quería llevar”.

El deseo de vengarse de “Cristóbal” se volverá la razón de vivir de “Aristóteles”. Esta búsqueda se volverá el centro de su existencia, su característica definitoria. Así es como “Cristóbal” se vuelve el espejo donde se mira “Aristóteles”. El antagonista del libro encarna todo lo que su personaje principal no es y quien detona la transformación por la que Aristóteles pasará a lo largo del libro. Se trata de un seductor cuyas distintas facetas se van revelando tanto para el lector como para el protagonista.

“Es un tipo que sabe sembrar cosas en el corazón. En este caso son flores negras, pero uno debe preguntarse si la vida no se trata de sembrar cosas en los corazones de los demás. ‘Cristóbal’ lo logra”, explica Oliveira.

Su libro bebe de una larga tradición donde se encuentran gigantes como El Conde de Montecristo o Moby Dick, además de incontables obras, películas, canciones y un largo etcétera. Sin embargo, Oliveira sintió que su historia tenía nuevas ideas qué aportar al tema de la venganza.

“Hay dos cosas que son muy importantes para un escritor: si no quieres hacer una cosa que no existe, si no tienes ambición para qué mierda escribes. Yo pretendía hacer en este libro hacer una venganza distinta. Por eso, este al final es un libro sobre macerar la venganza. Pensarla, describirla, entenderla. En cierta forma también es un ensayo. Lo cual no resulta extraño, pues las novelas son ensayos sobre la vida humana”.

Sin embargo, el hacer de la venganza la razón principal de la existencia. ¿Qué sucede cuando esta se culmina? Oliveira nos explica que esa es una de las preguntas que se hace “Aristóteles” en el libro, pues “venganza solo hay una. En el momento en que te decides vengar, ¿qué pasa?” El autor afirma que la respuesta está ahí, en las páginas de su novela, disponible para quien desee averiguarlo.