La pintura como registro del día a día

Gabriela Natera presenta sus días con la exposición “Tiempo”, compuesta por una retrospectiva y el trabajo de un año de pintura cotidiana. Sobre esta última faceta, platicó: “Son 365 cuadros. Pinté uno cada día: fue del año 2017 al 2018. Empecé el día de mi cumpleaños. Me gustó mucho hacerlo. Fue una idea hecha para mí, nunca pensé exponerla. Es un diario mío, es lo que más me gusta hacer: pintar. La plástica es donde me expreso”. La muestra se expondrá en la Sala Giroleta del Palacio de Gobierno.

El inicio de este proyecto se remonta a la meditación: “Estaba haciendo una práctica de chi kung, es una práctica de meditación ancestral. Tiene tres mil años”. La artista realizó estas pinturas por el gusto de hacerlas: “No intentaba hacer obras de arte. Pinto diario, pero esto fue aparte. Es mi diario. Lo vengo a compartir ahora con todos”.

El comienzo no tenía un fin en particular, pero se fue continuando para convertirse en la exposición que el público en general podrá apreciar: “Comencé con el cuadro 1, lo pinté. Tenía otro y pinté el segundo. Combiné la práctica de esta meditación en movimiento con lo que me gusta hacer, y resultó esto”. Sobre esa costumbre que tomó, agregó: “Casi siempre en la noche me sentaba frente al lienzo en blanco y pintaba lo que sentía, lo que quería sin ninguna intención de nada. Así fue. Salí mucho de viaje, me llevaba mis pinturas, mis pinceles”.

El orden de las pinturas es cronológico, y conforman mural o mosaico múltiple, que sorprendió a la artista: “Hasta ayer, que estaba ayudando a colocarlos. Ya sabía que iba a ser sorpresa para mí, estoy contenta. Fue un gusto, una dicha. Esto es mi diario, no pensaba compartirlo, hacerlo con un valor plástico más que conceptual”.

En la sala hay una especie de contrapunto con las otras obras que llevó para exponer, éstas de mayor formato: “Traigo una retrospectiva. Pensaba poner solamente esta colección, pero quise poner la evolución. Cada cuadro tiene una fecha, tengo 24 años de artista plástica profesional, exponiendo. Quise dar un poco más de mi historia al público”.

Son 17 obras, cuya técnica es variada, como ha evolucionado la pintura de la artista: “Empecé con óleo, bueno, con colores, acuarelas. Después cambié un poco a acrílico y seguí con las mixtas. Trabajo con el vidrio. Ahora lo que pretendo es presentar todo lo que se me ocurrió poner en el lienzo, hay óleo, acrílico, acuarelas, tierras.”.

Temáticamente, Gabriela ha retratado la naturaleza y al ser humano, con carácter figurativo.

Asiste

“Tiempo” de Gabriela Natera, inauguración viernes 19 de octubre, 19:30 horas en la Sala Giroleta del Palacio de Gobierno. En exhibición hasta el 11 de noviembre. Entrada libre.