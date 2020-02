La orquesta infantil de Zapopan busca talento

La Dirección de Cultura Zapopan está en el proceso de conformar a su primera orquesta infantil Do-Re-Mi, convocatoria con la que se busca impulsar y fomentar el gusto por la música en los niños del municipio.

La jefa de la Unidad de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura Zapopan, Mayra Kitroser, explica que la convocatoria sigue abierta para niños de entre 7 y 16 años, quienes podrán formar parte de este ensamble que, en su primera etapa, tiene 66 espacios disponibles para cimentar las bases de la orquesta Do-Re-Mi Zapopan.

“Esta iniciativa surge de la necesidad de completar el ecosistema orquestal de Zapopan, porque ya tiene una orquesta juvenil, una orquesta de cámara para adultos, pero no tenía orquesta infantil. Con esa inquietud surge el deseo de abrir un espacio para que los niños se puedan ir introduciendo a la música, posteriormente conforme crezcan y se desarrollen puedan acceder a los otros espacios orquestales de Zapopan”, detalla Kitroser.

También puntualiza que la recepción de las inscripciones cerrará el 21 de febrero y posteriormente comenzará la capacitación de los niños que serán guiados por maestros y músicos con trayectoria de las orquestas adultas del municipio.

Sin gastos

La directiva recalca que esta iniciativa no representará gastos para los niños y sus familias, pues la inscripción, las audiciones, la formación y los instrumentos musicales serán facilitados por la dirección de cultura.

Añade no solo los niños que tengan conocimiento previo en el manejo de algún instrumento pueden participar, aquellos que no pueden aplicar a la inscripción para descubrir su talento y después sean capacitados en el proceso de formación y enseñanza.

“A todos los niños se les pregunta si saben tocar música o no, a partir de ahí los dividimos en dos grupos: quienes ya tienen conocimientos musicales y quienes no. Van a pasar por un proceso de audiciones, ya hubo una primera y se seleccionaron a 18 miembros. A quienes ya saben tocar y tienen conocimientos musicales se les hace una audición con el instrumento, y a quienes todavía no tienen conocimiento se les hace un examen de aptitud musical”.

Compromiso y responsabilidad

Mayra Kitroser resalta que si bien algunos instrumentos como el violín y la trompeta son de los más solicitados, esta convocatoria también permitirá a los niños descubrir y acercarse a otros instrumentos igual de importantes como el contrabajo, flauta transversal, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trombón, tuba, arpa y percusión, entre otros

Explica que a partir de marzo la orquesta infantil ya tendrá a sus nuevos músicos para consolidar a los grupos en su proceso de formación dependiendo de sus instrumentos, ensayos para quienes ya tienen manejo de éstos, y seguir avanzando con la capacitación de aquellos nuevos en este rubro; recalcando el apoyo y compromiso que los padres de familia deben tener para que sus hijos se involucren completamente en todas las etapas del proyecto.

“Tienen que ser familias muy comprometidas con los proyectos. En éste, como en todos, habrá reglas y tendrán que acatarlas o sino tendrán que salir del proyecto. Sí esperamos un compromiso por parte de los niños y sus familias para la asistencia en todas sus clases y ensayos, es fundamental para que el niño crezca”.

¡Participa!

Convocatoria para la formación de la Orquesta Infantil Do-Re-Mi Zapopan, para niños de 7 a 16 años de edad. Inscripciones abiertas hasta el 21 de febrero. El 28 de febrero se ofrecerá una charla con padres y familias interesadas para que conozcan los compromisos y las responsabilidades de integrarse a la orquesta. Las clases comenzarían los primeros días de marzo. Más información en el Centro Cultural Constitución en Zapopan y sus redes sociales. Teléfono: 3818-2200, ext. 5802 y 5851.



JL