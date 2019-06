La noche que cambió a Guadalajara

La historia de Guadalajara cambió la noche del 23 de junio de 2006, al menos para “Otilio de la O”, el decano bibliotecario del Congreso local y protagonista de “La noche de San Juan”, novela con la que Ignacio Gómez hace su debut en la literatura tapatía para descubrir el mundo subterráneo que guarda la política y cultura de la capital jalisciense.

Nacido en Guadalajara y con más de 20 años de trayectoria como servidor público y experiencia como asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Jalisco, Ignacio Gómez, siempre ha sentido una atracción por la lectura y ahora desde la trinchera de escritor crea “La noche de San Juan”, una peculiar ficción para conservar la memoria histórica de una Guadalajara que ha destacado por su vida artística, patrimonios culturales y arquitectónicos, hombres y mujeres ilustres y un legado político lleno de claroscuros.

“Quería hacer un homenaje a nuestros antepasados, desde nuestros familiares hasta próceres, mucho de lo que tenemos ahora es gracias a sus luchas personales y grandes batallas que se libraron en nuestra ciudad, quería contraponer todo esto a los males que nos aquejan como sociedad y que tienen que ver con la corrupción política, el ejercicio abyecto del poder, lo que en el libro llamo el culto al dinero que termina dañando nuestra vida y en todo el mundo por el mal uso de recursos en diversos ámbitos”, detalla el autor.

Bajo el respaldo de Editorial Círculo Rojo, Ignacio Gómez parte de la historia de “Otilio de la O” y la lucha de grupos políticos en su afán por conseguir la llave que abre “La puerta del hombre” y estar al mando de un poder codiciado.

“La historia se desarrolla en una noche, comienza justo en el Congreso con el director de la biblioteca, con su secuestro por parte de fuerzas oscuras de la política que tienen interés en apropiarse de algo que ellos creen que les va un poder extraordinario y divino, pero no es en el sentido que ellos creen, porque esto va más a la memoria colectiva”.

Postales tapatías

A través de sus capítulos, “La noche de San Juan” expone diversas estampas cotidianas de Guadalajara, desde el propio Congreso, la popular cantina La Fuente, Plaza Liberación, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el Museo Regional, por ejemplo, en donde comienzan a surgir y entrelazarse anécdotas y personajes que bien pueden dar un acercamiento a las distintas realidades que la metrópoli tapatía ha vivido en su política.

“Quería que este libro también fuera un recorrido que existe, hacer una descripción de la superficie como tal, pero lo que ocurre en lo subterráneo, en los túneles que pueden o no existir, no tenemos certeza sobre esos lugares y quise dejar eso a la imaginación, a la curiosidad. Con los personajes fue otra cuestión, son ficticios, pero quise hacerlos muy cercanos a la realidad, no me baso en gente real, pero terminan pesando esas comparaciones”.

Asiste

“La noche de San Juan” será presentada el 21 de junio a las 19:00 horas en la Casa Museo López Portillo y el 24 de junio en el Congreso del Estado de Jalisco a las 19:00 horas. El libro se encuentra en proceso de distribución y por el momento puede adquirirse en internet y directamente con el autor, Ignacio Gómez.