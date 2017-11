La maternidad novelada

Shanthi Sekaran recién publicó su libro “Lucky Boy”, la novela relata las diferentes vidas de dos mujeres que llegan a Estados Unidos en circunstancias opuestas: una migrante mexicana e indocumentada y una migrante de India cuyo esposo trabaja en Silicon Valley. ¿El vínculo de sus historias? Un embarazo inesperado para “Solimar”, la mexicana, quien pierde a su bebé en un centro de detención a migrantes; la criatura es adoptada por “Kavya”, la inmigrante legal.

La maternidad, las diferentes condiciones sociales y la vida en familias distintas son los temas que toca Shanthi en este libro, del cual platicó en entrevista: “En 2010 iba en mi carro de regreso a mi casa. Iba pensando en qué escribir, nada me atrapaba. Escuché una historia similar con Encarnación, una mujer de Guatemala. Hubo algo que me cautivó, quise saber más de lo que decían en las noticias. Ya que soy escritora de ficción y no periodista, yo entiendo las situaciones al explorarlas con sus personajes y contexto. Busqué más casos y aprendí al respecto”.

A diferencia del artículo radial que escuchó aquella noche, Sekaran escogió un personaje de origen mexicano: “Quise crear mi propia historia, no la de Encarnación. Hay muchas versiones de esta historia, son tantas familias. Escogí que fuera mexicana, pude haberla hecho hindú o asiática, pero México me pareció un país natural de origen. Soy de California y la cultura mexicana es muy importante por la cercanía”.

La escritura de “Lucky Boy” comenzó en aquel 2010, un año lejano en el que parecía que las condiciones de los migrantes estaban por mejorar. Ahora con la publicación en inglés también en este 2017, la temática que explora Shanthi refleja una coyuntura en las políticas del presidente estadounidense: “Me parecía un tema importante en ese año. La gente no sabía de los centros de detención, lo que significa ser un inmigrante indocumentado. Pero con los años se ha visto más, la gente sabe más al respecto. En el Congreso han intentado encontrar una solución al problema, pero no lo han hecho. Y después vino Trump. En 2010 yo no pensaba que llegaría a la Casa Blanca, ni nadie: sólo era una mala estrella de la televisión”.

Una historia conocida

El tema de la maternidad es especial para Shanthi, pues es madre de dos niños. Sobre ese vínculo con sus personajes, apuntó: “‘Soli’ es muy diferente a mí, tuve que encontrar un punto de conexión entre ella y yo. Fue la maternidad: sé cómo es estar embarazada, el parto y tener un bebé. Son circunstancias especiales. Así jugó la maternidad como mi experiencia para escribir el libro. También está el deseo de tener un niño, con ‘Kavya’, yo lo sentí intensamente cuando mi hijo mayor tuvo dos o tres años, fue cuando escribí esos pasajes”.

Respecto a su novela anterior, “The Prayer Room”, Shanthi comentó las coincidencias: “Se vincula con los temas que he escrito. Siempre me ha interesado la migración. Mi primer libro fue una historia familiar. De niña me contaban historias: mi padre tenía esa otra vida que tenía en India, una vida que tenía que imaginarme porque no la conocía. Un niño así desarrolla otro tipo de imaginación”.