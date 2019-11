La creatividad se vive en patio público

Brindar un nuevo espacio al talento local es la propuesta de CASA, que el 1 de diciembre celebrará la primera edición de Patio Público, festival enfocado al arte y al diseño en el que el visitante vivirá una experiencia más inmersiva con las obras expuestas.

Alexis Espejo y Viviane Gómez son las fundadoras responsables de impulsar este proyecto que plantea posicionarse como un nuevo referente del arte y el diseño local para dar apertura, cada seis meses, a talentos emergentes.

Ambas creadoras puntualizan que CASA es una comunidad itinerante para desarrollar y abordar temas artísticos, culturales, sociales y ambientales, en la que también se gestionan eventos culturales y colectivos como Patio Público.

“Queremos generar activaciones en los patios de esta casa que es de la época moderna, influenciada por el arquitecto Luis Barragán. Queremos que este recinto se comparta y active, vamos a intervenir los patios para crear un mercado de arte y diseño, además de que será abierto al público. Será un espacio en el que se pueda interactuar como público con el artista”.

Alexis Espejo puntualiza que si bien existen diversas ofertas culturales y artísticas en la metrópoli, la intención primordial de Patio Público es dar apertura a talento emergente que encuentra dificultades para integrarse a otros proyectos de la ciudad.

“Queremos dar apoyo a los artistas nuevos. Yo tengo alrededor de ocho años desarrollando eventos culturales y sociales, y una de las cosas que me impulsó fue ver que en los festivales de arte siempre están los mismos artistas, eso me provocaba un poco de ansiedad, el preguntarme por qué no se apoya más al talento nuevo, que es bueno pero no se le da tanta importancia”.

Una de las cartas fuertes de Patio Público es la presencia de los artistas, quienes además de exponer sus creaciones, también tendrán la posibilidad de establecer un diálogo más cercano y sin intermediarios con el público.

En esta edición debut, Patio Público contará con la participación de los artistas Carlos de la Mora (arte conceptual), Pájaro Campana (arte y escultura), Ricardo Ramos (fotografía de arte), Eduardo Mejía (lettering), RRRUBE (arte digital) y Alex Siordia (arte gráfico).

“Mis ejercicios en Patio Público serán sobre geometría y su oblicuidad, de sus diferentes realidades dentro de un espacio. Estoy experimentando con objetos y realidad aumentada. Invitaré a que el espectador, dentro de mi espacio, conozca un ambiente diferente, que también experimenten que el arte puede ser tan físico y formal, o hasta conceptual”.

El apoyo al talento local también se reflejará con proyectos como Antígona, Encrudo, Joselo Maderista, Almar, Albana y Mala, por ejemplo, que tendrán sus creaciones a la venta.

La gastronomía también estará presente en la feria, con la presencia de La panga del impostor y Matraz.

Alexis Espejo añade que en cada edición de Patio Público se buscará apoyar a diversas instituciones y causas sociales, que en esta primera entrega será en beneficio a una fundación que brinda atención a niños con cáncer y otra enfocada a la limpieza de océanos.

Agéndalo

Primera edición de Patio Público, el 1 de diciembre de 11:00 a 21:00 horas en CASA, ubicada en calle España 2019, colonia Moderna. Entrada libre.