La belleza de “El Jorobado”

Por segundo año consecutivo la obra de “El Jorobado de Nuestra Señora de París” se presentará en el Patio Mayor del Instituto Cultural Cabañas (ICC), bajo la mano del director del Ballet de Jalisco Dariusz Blajer y una plantilla de 45 bailarines en escena, quienes darán vida a esta adaptación del clásico de Víctor Hugo a partir del 5 de abril.

Sobre las novedades que la puesta en escena presenta para este año, Blajer apuntó que “este año vamos a corregir un poco lo hecho el año pasado, voy a añadir más baile dentro del programa y limpiar pasos de bailarinas para hacerlo más interesante para el público”.

El experimentado coreógrafo resaltó la belleza de un sitio como el Cabañas. “La importancia de este lugar (la Capilla Mayor donde se proyectará el mapping) nos transporta al París del siglo XV, creo que es muy atractivo para toda la gente, para descubrir este ambiente histórico y también las posibilidades de esta técnica de mapping que nos permite cambiar la imagen a un edificio en cuestión de segundos”.

La obra cuenta la historia de Esmeralda, una gitana acusada de asesinato y Quasimodo (conocido como El Jorobado de Nuestra Señora de París) es quien trata de salvar a su enamorada. Sobre el montaje, Blajer dijo que esta obra no se trata de una pieza de Ballet Clásico, “es neoclásico, más contemporánea, más humana... la expresión dancística es mucho más precisa y muy natural”.

Erika Aguirre es una de las bailarinas que se encargará de interpretar a “Esmeralda”, aunque su participación no está confirmada debido a una lesión que espera sanar antes del estreno. Sin embargo, esto no merma sus ganas de estar presente y señala que interpretar a “Esmeralda” le llena de emoción. “Me gusta hacer papeles de gitana o de aventurera y no de tan princesa. ‘Esmeralda’ tiene la capacidad de ver la belleza interior del Jorobado y además me gustó como el maestro (Dariusz) montó algunos pasos para que la gente aprecie cómo ella ve la belleza en ‘El Jorobado’”.

Por su parte, Carlo Bravo (“El Jorobado”), repite en el papel principal, pero p ara este año estará acompañado por otro bailarín, ya que el desgaste físico es mayor para esta temporada. Carlo se adentró tanto en su personaje, que refleja empatía. “Para mí, desde el año pasado fue un reto, es un papel que me ha llenado como artista y como persona, que va más allá del reto técnico sino que llené otras de mis necesidades como artista, como actor, al ser difícil mantener el papel de principio a fin ya que es algo que requiere mucha destreza mental y física. Muchas veces no entendemos a la gente que camina encorbada y que se cansa más que uno, creo que cuando uno toma ese papel se da cuenta de lo cansado que lleva estar en esa postura”, comentó el bailarín.

Presentaciones

Del 5 al 8 de abril y del 13 al 15 de abril a las 20:30 horas en el Patio Mayor del ICC (Cabañas #8, Centro Histórico). Boletos desde $260 hasta $400 pesos en Ticketmaster y en taquillas del Teatro Degollado. En taquillas del ICC a se venderán boletos a partir del 3 de abril.