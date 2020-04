La aventura sideral de Toño Malpica

El escritor mexicano Toño Malpica lanzó en colaboración con el ilustrador Roger Ycaza, su nuevo libro para el público infantil, “Así de simple”, cuyo protagonista es “Zek”, a quien le gusta explorar el universo, conocer a sus habitantes y ser amigo de ellos, pero cuando llega a la Tierra descubre que hacer amistades, simplemente, no es tan fácil como pensaba.

“Esta idea —simple tal vez— surgió a raíz de la necesidad de escribir algo en donde pudiera yo colaborar con Roger Ycaza, a quien admiro desde hace un tiempo, ya lo conozco de hace un rato y lo estimo lo suficiente. Se me ocurrió esta idea donde la música tuviera este protagonismo de repente tan sesgado, porque solamente aparece una vez, pero es justamente el elemento que lo resuelve todo”.

Y es que “Zek” cuando llega por primera vez a la Tierra, descubre un mundo primitivo, intenta generar comunicación, pero no obtiene lo que él esperaba. Decide regresar otro día y se encuentra en otra etapa de la historia y sigue su complicada relación con esos seres de la Tierra, pero encuentra en la sonoridad la manera de conectar. Es entonces cuando todo toma forma.

Recuerda Toño que fue fácil imaginar los escenarios a donde “Zek” llegaría, quien tiene las características de un niño curioso que no entiende por qué la humanidad es tan complicada, cuando de manera simple, se podrían unir entre ellos mismos y ser amigos.

“Pero es difícil de ilustrar porque no son escenas cotidianas, es la historia de la humanidad y además vista a través de los ojos de un extraterrestre, pero al final todo empató perfectamente, le gustó mucho la idea a Roger y la trabajamos juntos, afortunadamente estuvimos bien acompañados por Maya Miret, quien fue quien editó el libro y que lo acogió en editorial Océano”.

En el libro aparece constantemente la palabra “simplemente”, que le da el nombre a la obra y “que además hace ver esta idea de la aproximación, sencilla, pero el remate del texto igualmente te hace ver que no lo es tanto, que también los seres humanos somos complicados por naturaleza, pero que eso no impide que tratemos de llevar las cosas a buen término. La historia de la humanidad como bien se muestra en el libro, está llena de conflicto, pero al final también hay conciliación, sino no hubiéramos llegado tan lejos. Entonces, es un libro para reflexionar, para que los niños se den cuenta de todo esto y se salpiquen un poco de esperanza”.

Lectura en tiempos de contingencia

El autor recuerda que este libro también llega en un momento donde curiosamente dan ganas de ser “Zek” y salir por el mundo ahora que no se puede. “Hay tantos mecanismos de entendimiento de los que podemos echar mano y que a lo mejor no estamos explotando lo suficiente, vale la pena hablar de todas estas posibilidades humanas que nos acercan, que como habitantes de la Tierra somos cada vez más parecidos, porque la lección fundamental del coronavirus cochino es que nos pega a todos, somos igualmente susceptibles a él, porque todos somos seres humanos, así de simple un virus llega y nos sacude a todos, como también lo puede hacer la música o el arte”.

Señala que es importante la lectura para estos días, que sirve como entretenimiento, pero también como reflexión. “Este librito se suma a los miles que ya existen, pero puede ayudar a reflexionar a que los seres humanos somos más parecidos de lo que nos acordamos y hay que usar eso más a favor que en contra. Ojalá en las casas se den cuenta de lo maravillosa que es la lectura y de cómo te puede acompañar”

Agrega que “este libro es un dulcecito, no se puede decir que es una comida completa, porque lo terminas súper rápido, pero es un mensaje claro y contundente. Ahora tenemos tanto tiempo a disposición que lo que dan ganas de aconsejar es que se vayan también a la novela gorda”.

EL DATO

¿Qué hace estos días?

Toño Malpica pasa estos días junto a su familia, pero también escribiendo, así que el encierro sí les es familiar, porque su oficio lo lleva a estar en casa creando, “con virus y sin virus nos encerramos porque nuestro trabajo es así, solitario, pero claro, como tengo aquí a la familia, la dinámica es de otra naturaleza”.

JL