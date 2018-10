“La Sábana Santa”, la historia jamás contada

Del 10 de octubre al 9 de diciembre permanecerá abierta la exposición itinerante “La Sábana Santa”, en las instalaciones del Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO, Av. Central Guillermo González Camarena #375, Zapopan). La exposición lleva al espectador a un recorrido de análisis histórico, aportando diferentes elementos que certifican que la sábana ya existía antes de la datación del Carbono 14, según se explica en la descripción de este evento ideal para los escépticos y los apegados a la religión. El costo del boleto es de 100 pesos.

El Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) recibirá 250 piezas entre originales y facsímiles. EL INFORMADOR / F. ATILANO

“La exposición comenzó en Europa, en la ciudad de Málaga en España. La Sábana Santa se mantiene guardada en la Catedral de Turín y se ostenta cada 25 años, salvo ocasiones especiales donde el Papa que está en curso autoriza una ostensión. Entonces, el motivo de esta exposición es dar a conocer este objeto a través de un facsímil que es idéntico al que está en Turín y que permite su muestra permanente y que fue autorizado por el Papa Benedicto XVI en la ostensión del año 2010”, comparte en entrevista Álvaro Blanco, curador de la muestra y el gestor de que ésta llegue a México y ahora a Guadalajara.

“La exposición, a lo largo de cinco años, consiguió hacer una documentación de todos los datos históricos y los estudios médicos y forenses sobre la Sábana Santa, de tal modo que estamos ante la exposición más grande que se ha realizado sobre este tema y así está considerada como tal. Entonces, vinimos a México de la mano de Guanajuato, del Parque Bicentenario, que contrataron la muestra y una vez ahí, nos fuimos a la Ciudad de México y ahora estamos aquí en Guadalajara”.

El arte, la historia, la arqueología, la ciencia forense y científica, junto con códices, monedas y diferentes objetos recogidos a lo largo de este gran estudio y monografía que explica Álvaro, se muestran al público en un recorrido que los interna a una atmósfera de documental. “La exposición lo que tiene son 250 piezas, de las cuales 50 son originales”, dice Blanco.

Entre los objetos de exhibición hay: monedas del Siglo I de la República Romana, el denario del tributo famoso de la historia de la biblia de Jesús, monedas bizantinas del Siglo VI y XI que tienen imágenes con la Sábana Santa que certifican un poco su existencia antes de la datación del Carbono 14.

La visita dura alrededor de 50 minutos e incluye un audioguía para los visitantes

“Tenemos una lanza romana original del Siglo I encontrada en Palestina, una cámara de 1890; como piezas recreaciones, que son muy importantes, tenemos una tamaño natural, de cómo pudo ser el sepulcro en el que se enterró a Jesús de Nazaret. Así mismo, una pieza clave, es el cuerpo que aparece en la Sábana Santa, realizado por Juan Manuel Miñarro, una obra que tardó 10 años en hacerla y que representa todos los estudios médicos que se han publicado a lo largo de la historia, con todas las heridas y todo lo que aparece y que corresponden con el hombre de la Sábana Santa”.

Todo esto se proyecta a través de 12 salas en las que están recreadas, el hallazgo, el descubrimiento del negativo, los primeros estudios forenses, el Carbono 14, la historia de la Sábana Santa desde el Siglo I, los pólenes, Los Templarios, la condena de Jesús, la sala forense, la sala científica y la Sábana Santa, entre otras. “Son 12 salas con 900 metros cuadrados donde el espectador camina a través de ellas con un sistema audio guía que dura 50 minutos donde se le va explicando toda la exposición, es narrada como si fuera un documental. El visitante se convierte en un investigador”.

Para los que dudan

Señala Álvaro que las críticas que han tenido tanto de los visitantes como de los expertos, todos coinciden en que esta exposición concentra muy bien la esencia del estudio de la Sábana Santa donde todas las artes están metidas. “Yo soy el artífice de lo que es el contenido y prácticamente estuve cinco años investigando todas la publicaciones que se habían realizado sobre la Sábana Santa y de una manera organizándolas para tener un organigrama en el que se creara una historia perfecta, porque lo que encontraba es que la información era demasiado densa, el mayor reto era dosificar esa información y dársela a la gente de una manera concreta”.

El manto de la exposición es una réplica del original hecho durante uno de los periodos de liberación del original. EL INFORMADOR / F. Atilano

Dice Álvaro que el primer escéptico sobre todas estas investigaciones fue él, por eso se dio a la tarea durante cinco años, de documentarse y entender el fenómeno de la Sábana Santa. “Yo me acerqué no como cristiano, ni como creyente, fue como investigador, he realizado 25 museos en España de distintas artes y cuando me acerco a la Sábana Santa descubro una historia fascinante en el sentido de que está muy vinculada a la historia de la humanidad. En la exposición no hablamos de fe, no es un concepto para vender o exportar el cristianismo, es una muestra sociocultural, la reliquia habla de su posible portador quien es Jesús de Nazaret, pero la exposición está abierta para creyentes y no creyentes”, finaliza.