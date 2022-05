La FIL es un baluarte y no se toca, aclara Pablo Lemus

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es un baluarte para Jalisco y no se toca, dejó en claro el alcalde tapatío, Pablo Lemus, quien recalcó que seguirá contando con los apoyos por parte de los municipios del Estado, tras el desplegado firmado por los Ayuntamientos y dirigido hacia la UdeG.

Con excepción del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, los otros ocho ediles del Área Metropolitana de Guadalajara firmaron un acuerdo en que el piden a la Universidad terminar con el enfrentamiento con el Gobierno de Jalisco. Mientras tanto, suspendieron los apoyos económicos a la casa de estudios para proyectos con actividades no sustantivas.

Lemus explicó que se refieren a proyectos diferentes a las actividades educativas o culturales.

Sostuvo que la cultura y la educación son las herramientas para la construcción del tejido social, y para muestra el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro.

Justamente en el marco de esta celebración se hizo el aviso de la apertura de las convocatorias de talleres y coediciones impartidos por importantes personalidades de la literatura y el periodismo, los cuales están dirigidos a los profesionales.

El apoyo a la FIL continuará; alcaldes piden transparencia a la UdeG

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, tras la conferencia de prensa sobre la apertura de las convocatorias para talleres y coediciones para profesionales en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro, compartió que se firmó un desplegado entre los alcaldes sobre los recursos de apoyo que le entregan los municipios a la Universidad de Guadalajara, buscando que haya transparencia por parte de la institución, pero enfatizó además que el apoyo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) seguirá en pie.

“Firmamos distintos alcaldes de distintas fuerzas políticas un desplegado en el cual se habla de los recursos de apoyo que se entregan por parte de los municipios a la Universidad de Guadalajara. Punto número uno y que quiero dejar clarísimo, el acuerdo que tenemos es que la FIL la vamos a seguir respaldando todos los municipios, la FIL no se toca, la FIL es un gran baluarte, un gran tesoro de nuestra ciudad y de nuestro Estado. Es el festival literario en habla hispana más grande del mundo. Todos los municipios vamos a seguir apoyando a la FIL, esto no se toca y está fuera de discusión”.

Sin embargo, destacó que prevalece una preocupación de muchos alcaldes, porque “están o estamos entregando recursos a la Universidad de Guadalajara, no crece la matrícula de estudiantes en nuestros municipios, pero sí vemos que hay camiones pagados para marchas, desplegados, y lo peor, que luego nos encontramos que apoyamos por ejemplo, a un festival de cine y vemos a funcionarios en el festival de Cannes en Francia... como que no hace sentido”.

Señaló que la discusión no se centra solamente en entregar o no los recursos, también en cómo se gastan, “porque lo que queremos es que verdaderamente se utilicen para fomentar la matrícula en nuestros municipios y tener más estudiantes. Vamos a seguir entregando terrenos a la Universidad de Guadalajara para la construcción de preparatorias o centros universitarios, eso no está en duda, yo mismo en Guadalajara estoy buscando un terreno para aportarle a la Universidad de Guadalajara y tener una nueva prepa para el Oriente de la ciudad”.

Resaltó que la universidad no notifica cómo se gastan los recursos que los municipios le entregan y por eso buscarán cómo se seguirán entregando éstos apelando a la rendición de cuentas. “Lo que estamos pidiendo es que se maneje de una forma transparente, el acuerdo es ver cómo y cuántos apoyos vamos a entregar y cómo darán ellos el ejercicio de esos recursos de manera transparente”.

Escritores y periodistas impartirán talleres

Ayer jueves se dieron a conocer las convocatorias para los talleres de creación literaria y coediciones para profesionales. Quienes son parte de este proyectos son queridos y respetados autores que ofrecerán su acompañamiento en pro de la cultura y la literatura.

Sobre quiénes impartirán los talleres, destacan: Alejandra Xanic y Marcela Turati, coordinadoras del taller de periodismo; Antonio Ortuño, coordinador del taller de novela; Cecilia Eudave y Eugenio Partida, coordinadores del taller de cuento; Carlos Vicente Castro y Laura Solorzano, coordinadores del taller de poesía; Teresa González Arce y José Israel Carranza, coordinadores del taller de ensayo; Lucía Bayardo, coordinadora del taller de literatura infantil y juvenil, y Trino Camacho, coordinador del taller literario de novela gráfica y humor.

Martín Solares, gerente del Ayuntamiento de Guadalajara de la Capital Mundial del Libro, resaltó: “Creemos en que hay que invertir en el futuro de la literatura a través de experiencias como estas”. Recordó que durante este encuentro de 10 meses habrá un pequeño seminario donde se presentarán a los alumnos más distinguidos con editores locales, nacionales e internacionales y con algunos agentes internacionales.

“Todos los talleres van a recibir la visita de algunos creadores artísticos de cada género que los mismos talleristas han seleccionado para que visiten esta ciudad. Ellos van a venir en un promedio de cada dos a tres meses, depende de cada caso para compartir su conocimiento y discutir en vivo con los coordinadores de los talleres”. Estos invitados serán por ejemplo, Emiliano Monge o Fernanda Melchor, entre otros. Habrá transmisiones en vivo en redes sociales.

Andrea Blanco Calderón, refrendó que los talleres de formación literaria se desarrollarán de julio del 2022 a abril del 2023. Y los aspirantes deberán de enviar un documento con la siguiente información: semblanza profesional de media cuartilla, copia de una identificación oficial vigente, copia de comprobante de domicilio, una carta breve que expliqué por qué motivo desean entrar al taller de su elección, una muestra de texto de su autoría en el género literario del taller respectivo de hasta unas cinco cuartillas y en el caso del taller de periodismo es necesario enviar la muestra de dos trabajos periodísticos publicados recientemente.

Toda esta información debe mandarse al correo tallereslitgcml@guadalajara.gob.mx indicando claramente el asunto y en cuál taller quieren inscribirse. Para cada taller se seleccionará a 15 alumnos presenciales, 15 oyentes presenciales, más 30 oyentes adicionales que podrán participar de manera virtual. Andrea acotó que la selección de los alumnos correrá a cargo de un comité de especialistas en el que participará cada coordinador del taller. La convocatoria quedó abierta desde el pasado jueves y hasta el 20 de junio del 2022. Los alumnos que queden seleccionados se darán a conocer el 30 de junio.

El encargado de Despacho de la Dirección de Cultura de Guadalajara, José Luis Coronado, habló sobre la convocatoria de coediciones, resaltando que en ésta podrán participar profesionales de la edición radicados en Jalisco y con una trayectoria comprobable. “Se considerarán todos los géneros literarios y de divulgación dirigidos también a todos los públicos y a todos los segmentos de edad”.

El monto máximo de apoyo por edición será de 100 mil pesos y podrán postularse obras inéditas o reediciones. “Para seleccionar los libros que tendrán este apoyo, se integrará un comité con especialistas que evaluarán, la pertinencia, la calidad, el potencial beneficio para la población y el fomento a la lectura”, resaltó además que estos especialistas evaluadores son expertos en edición, creación literaria, difusión y enseñanza, externos al Ayuntamiento de Guadalajara.

Además, se le dará preferencia a la postulación de publicaciones de autores originarios y residentes de Jalisco, o traductores de obras radicados o nacidos en Jalisco. Desde el jueves 26 de mayo quedó abierta la convocatoria y se puede consultar en www.gdlee.mx, estará abierta hasta el día 30 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer el próximo 31 de julio y los libros deberán ser terminados antes de que concluya el 2022.

“Para este proyecto contamos con una bolsa de un millón de pesos y dependiendo de los proyectos, el comité asignará diversos montos; esperamos tener al menos 15 proyectos apoyados con esta convocatoria”, dijo José Luis Coronado.

A recuperar el tejido social

Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, refrendó que la educación y la cultura son punto focal para la recuperación del tejido social. Dijo también que se tiene que apoyar a la industria editorial local, además, también apoyar a los talentos locales. Continuarán dándose otros apoyos económicos y de formación durante el año.