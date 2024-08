Greys Vecchionacce es una bailarina y ex gimnasta venezolana que reside de forma permanente en México desde hace varios años. Estudió danza contemporánea en la Universidad de las Artes de Venezuela y el 24 de agosto en el foro del Laboratorio de Arte y Variedades (LARVA) presentará la puesta en escena “Efecto Mariposa”, con su proyecto colectivo Movimiento en Vida.

Se trata de una investigación “que fusiona las danzas afro contemporáneas, sobre todo del Caribe y las coloco en escena. El proyecto me fascina, ya que tiene altos estados energéticos. Soy como un espíritu inquieto que siempre anda en la búsqueda para encontrar la vida del movimiento”, comparte la bailarina en entrevista con EL INFORMADOR.

“Efecto Mariposa” nace de la pregunta ¿cuánta vida hay dentro de tu ser? A ese respecto, Greys puntualiza que “yo no concibo el movimiento sin la vida y no concibo la vida sin el movimiento, para mí esa dos cosas van cien por ciento de la mano y trabajó mucho para transmitir que la danza va mucho más allá, no es hacer un simple espectáculo que hable por hablar, sino comunicar un mensaje y con espíritu”.

Vecchionacce ha bailado en compañías como Caracas Rojas Laboratorio, Neodanza de Caracas, Agente Libre y Teresa Danza Contemporánea.

Confiesa que desde niña siempre tuvo en claro cuál era su camino. “Cuando tenía 14 o 15 años en mi cuarto escribí la frase ‘Recuerda siempre bailar desde tu corazón’”.

Viaja a través del baile

Hasta la actualidad, la artista ha dedicado toda su vida a la expresión con el cuerpo. Recientemente concluyó su primer tour por Europa dirigida por la coreógrafa canadiense Daina Ashbee donde interpretó la obra Time Creation and Destruction en el Festival Rencontres de París y el teatro KVS de Bruselas.

Además fue invitada a realizar su primer solo: “When the ice melts, we will drink the water?” en el festival Montpellier Danse, en esa metrópoli francesa.

“Justo regresé de África y fue maravilloso porque tuve la oportunidad de impartir clases allá y ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Creo que el arte de enseñar ha perdido valor, pienso firmemente que enseñar es algo precioso”.

Greys Vecchionacce confiesa que en su corazón siempre está presente el baile. CORTESÍA

Metamorfósis en escena

El proyecto “Efecto Mariposa” parte de las investigaciones de una neurocirujana llamada Nazareth Castellanos quien explica de forma muy simple lo que sucede en el corazón cuando entramos en diferentes estados de emoción como lo son la irá, el miedo y el amor.

La científica explica qué sucede con las pulsaciones cardíacas. A su vez, Greys compartió el sentir con un gran amigo que tiene su propia clínica de rehabilitación “Yo le decía, imagínate colocar en un performance lo que sucede en tu cuerpo, en tu corazón” comparte la artista.

Con el tiempo y al realizar una residencia de forma independiente, se fueron sumando personas al proyecto. “Comenzamos midiendo las pulsaciones cardíacas a través de ejercicios, convoqué al cantante y percusionista Samah Abdulhamid, después a Karen Navarro en el live looping y producción sonora, apareció Elaine Helguera en la iluminación, luego Fernando Gutierrez con el video mapping”.

Agrega que entonces “se inició un trabajo de investigación en el cual a través de los movimientos llevábamos al corazón al máximo punto”.

El experimentó resultó revelador, “nos dimos cuenta que la mente se antecede ante las cosas que nos van a suceder, de tal suerte que si generamos un entorno caótico entramos inmediatamente en estado de ansiedad o depresión, eso hace que las pulsaciones cardíacas se vayan”.

De forma orgánica y con la suma de voluntades de sus amigos, se dieron cuenta de que estaban armando este performance. “Es un proyecto independiente, ellos entraron con todo el corazón y recibí mucho su apoyo, afortunadamente tiempo después el proyecto recibió el fondo que se llama Vital Escena, con eso realizamos una segunda residencia y nos permitió darle más presencia a la parte escénica”.

Un evento que no te puedes perder

Los boletos para asistir al performance "Efecto Mariposa" el 24 agosto en el Foro LARVA, ubicado en Ocampo 120, esquina con Av. Juárez en el Centro Histórico de Guadalajara, se consiguen en voyalteatro.com a partir de 220 pesos.

Con información de El Universal

CT